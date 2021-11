Elias do Sargento, do PCdoB, derrota pedetista e é eleito prefeito de Jaguaruana

Com todas as urnas apuradas, o candidato Elias do Sargento (PCdoB) foi eleito prefeito de Jaguaruana. Ele venceu Roberto da Viúva (PDT) em eleição suplementar realizada neste domingo, 7.

Na prática, ele mantém o cargo que já ocupava, porém não mais na condição de "prefeito em exercício". Ele era presidente da Câmara Municipal de Jaguaruana e assumiu o cargo após a chapa encabeçada por Roberto ser cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

