Presidente do TRE-CE diz que forças da lei vão agir caso haja coação durante eleição em Jaguaruana

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, disse que se houver coação durante a eleição suplementar de Jaguaruana, neste domingo, 7, as forças policiais e a força da lei vão agir. O desembargador acompanha o pleito presencialmente e visitou locais de votação.

A votação se iniciou às 7 horas e seguiu até às 17 horas. Em vídeo publicado no início desta tarde, Inacio relata que o clima é de tranquilidade e que as seções que visitou não registram problemas. Segundo ele é importante garantir a “lisura” e que o eleitor sinta-se “à vontade para escolher”. “Se tiver coação nós temos as forças policiais e a força da lei para agir, mas graças a Deus até agora não precisou e nem vai”, disse.

Segundo o TRE-CE, o objetivo da visita do presidente e de outros membros da corte ao município é “observar de perto o pleito e contribuir para o bom andamento dos trabalhos”. O desembargador, acompanhado do juiz do Pleno, Eduardo Scorsafava, visitou locais de votação e contribuiu com os trabalhos no Cartório Eleitoral local.



