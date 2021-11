Eleitores de Jaguaruana voltam às urnas neste domingo para eleições suplementares

Um ano após as eleições municipais no país, eleitores e eleitoras de Jaguaruana voltam às urnas neste domingo, 7, para escolher o representante do poder Executivo municipal e seu vice. O pleito ocorre após a cassação do prefeito Roberto Barbosa Moreira (PDT), conhecido como Roberto da Viúva, e a vice-prefeita Flávia Façanha (PSB) terem os mandatos cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Duas chapas disputam a prefeitura de Jaguaruana. A coligação “Para Jaguaruana seguir avançando" tem o prefeito em exercício José Elias de Oliveira, ou Elias do Sargento (PCdoB), como é conhecido, para prefeito e Naldo Quirino (PP) para vice.

Já a coligação "Jaguaruana feliz de novo" apresenta novamente Roberto Barbosa Moreira, o Roberto da Viúva, para o cargo máximo municipal, e Carlos Maia (Carlinhos – PSB) para vice.

O pleito ocorre após o TSE ter decidido, em agosto deste ano, que a vice de Roberto da Viúva, Flávia Façanha, não se desligou de um cargo comissionado que ocupava na Assembleia Legislativa do Ceará no tempo mínimo previsto para participação nas eleições, que seria de três meses. A situação foi determinante para a chapa, já que Roberto, que conseguiu ser reeleito, também tinha contas reprovadas no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) referentes à gestão anterior.

O imbróglio começou ainda na campanha de 2020 e, mesmo eleitos, os dois não conseguiram assumir os cargos. Com isso, Elias do Sargento, presidente da Câmara Municipal, é quem segue gerindo o município pelo qual busca eleger-se prefeito agora.

Neste domingo, cerca de 26.947 pessoas votarão nas urnas eletrônicas das 94 seções eleitorais, distribuídas nos 38 locais de votação do município de Jaguaruana. Estão aptos a votar todos aqueles que solicitaram alistamento, transferência e revisão até o dia 9 de junho de 2021, o equivalente a 151 dias antes da eleição suplementar.

O horário de votação será o mesmo das Eleições 2020, das 7h às 17h, com o período das 7h às 10h destinado, preferencialmente, às pessoas acima de 60 anos, do grupo de risco de contaminação pela Covid-19.

A eleição será conduzida pela equipe do cartório da 75ª Zona Eleitoral, com o apoio de unidades do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Mais de 450 pessoas estão incluídas nos trabalhos para o dia 7, incluindo-se mesárias, mesários, auxiliares de eleição, delegadas e delegados de prédio, terceirizadas, terceirizados, servidoras e servidores da Zona, dos Núcleos de Apoio Técnico e de unidades do TRE-CE. A eleição ainda contará com o apoio das forças de segurança.

O orçamento geral para o pleito suplementar é de aproximadamente R$ 55 mil utilizados para as despesas com convocados (mesários e mesárias), distribuição de urnas e veículos. A apuração e a totalização dos votos serão realizadas na sede da 75ª Zona Eleitoral. O resultado da eleição será divulgado pelo TSE pelo divulga.tse.jus.br.

Além de Jaguaruana, os municípios de Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca também precisaram realizar eleições suplementares para escolha de novos prefeitos. O mesmo ainda deve ocorrer em Barro e Viçosa do Ceará, onde as eleições suplementares estão marcadas para 5 de dezembro.

Auditoria

Uma auditoria da votação eletrônica será realizada pelo TRE-CE durante o pleito suplementar de Jaguaruana. Serão sorteadas duas urnas eletrônicas para auditagem: uma será destinada à auditoria de funcionamento sob condições normais de uso e a outra será submetida à auditoria de verificação da autenticidade e integridade dos sistemas instalados nas urnas.

Partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público Eleitoral, entidades da sociedade civil organizada e público em geral são convocados para acompanhar o sorteio. O evento ocorrerá na Sala de Sessões do Tribunal, em Fortaleza, no dia 6 de novembro, véspera da eleição, às 9h, sob o comando do presidente da Comissão, o juiz auxiliar da Presidência do TRE-CE, Rommel Moreira Conrado, e será transmitido pelo canal do TRE-CE no YouTube.

No dia da eleição suplementar, 7 de novembro, acontecerá na Sala de Sessões do Tribunal a votação de auditagem, paralela à oficial. No mesmo dia, em Jaguaruana, na seção eleitoral, onde se encontra uma das urnas sorteadas, antes do início do pleito, acontecerá a verificação da autenticidade e integridade dos sistemas instalados na urna, na presença do juiz eleitoral, dos representantes do Ministério Público (MP) e da OAB, bem como de fiscais de partidos.



