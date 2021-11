Em campanha para as prévias do PSDB, João Doria visita o Ceará nesta sexta-feira 

Em seu quinto passeio pelo Nordeste, o tucano estará no Hotel Marina Park, no bairro Centro

Em campanha para as prévias do PSDB, o governador João Doria desembarca no Ceará nesta sexta-feira, 5, para reunião com integrantes do partido no estado. Em seu quinto passeio pelo Nordeste, o tucano estará no Hotel Marina Park, no bairro Centro.

Em campanha pelas prévias, Doria já esteve em Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba. No Ceará, o partido ocupa duas cadeiras na Assembleia Legislativa (deputados Fernanda Pessoa e Nelinho) e uma na Câmara Municipal de Fortaleza (vereador Jorge Pinheiro).

O objetivo de Doria é atrair filiados do partido na disputa que reúne o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apoiado pelo senador cearense, Tasso Jereissati. Ao seu favor, a Executiva Estadual anunciou apoio a Doria por unanimidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A visita do paulista deve servir como um contraponto ao evento do PSDB do Ceará em apoio a Eduardo Leite, realizado no dia 14 de outubro. Na ocasião, Tasso discursou aos presentes e convocou os membros da sigla a realizarem o cadastro no sistema eleitoral eletrônico do partido. O dispositivo armazena votos de filiados e políticos do PSDB na eleição que acontece no próximo dia 21 de novembro.

Sobre o assunto Tasso oficializa apoio a Eduardo Leite: "representa o PSDB legítimo e histórico"

PSDB do Ceará realiza ato em apoio a Eduardo Leite para as prévias do partido

Eduardo Leite e Tasso percorrem cidades em campanha para as prévias do PSDB

Além de apresentar suas propostas para o País e atrair tucanos cearenses, em Fortaleza, o governador de SP deve falar dos esforços pela vacinação no Brasil com a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, do Governo de São Paulo, e sobre o enfrentamento à pandemia, áreas onde possui aprovação.

Apenas os filiados cadastrados poderão votar para escolher o candidato à presidência da República que representará o partido nas eleições de 2022. Nas últimas semanas, a disputa entre Leite e Doria (SP) tem passado do ponto que a diretoria do partido considera saudável publicamente. Oficialmente, as campanhas ainda falam em apoio irrestrito ao vencedor, mas membros do PSDB consideram isso cada vez mais distante.



Tags