PSDB do Ceará realiza ato em apoio a Eduardo Leite para as prévias do partido

A cerimônia também convocou membros da legenda a realizarem o cadastro no sistema eletrônico de votos do PSDB para as prévias que acontecem no dia 21 de novembro; senador Tasso Jereissati participou virtualmente e reforçou o pedido

Membros do PSDB no Ceará realizam nesta quinta-feira, 14, um evento de apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na disputa às prévias do partido para a escolha do candidato tucano à Presidência da República em 2022. O primeiro ato da cerimônia aconteceu durante a manhã na sede do partido em Fortaleza. A movimentação continua pela tarde.

O senador Tasso Jereissati, que desistiu da disputa para apoiar Leite, participou do evento virtualmente, no início do dia. Na ocasião, ele discursou aos presentes e convocou os membros da sigla a realizarem o cadastro no sistema eleitoral eletrônico do partido, aberto a partir desta quinta. O dispositivo armazena votos de filiados e políticos do PSDB na eleição que acontece no próximo dia 21 de novembro.

De acordo com o presidente do diretório estadual, ex-senador Luiz Pontes, o movimente de hoje, além de sinalizar apoio ao nome de Eduardo Leite, também tem o intuito de atrair a adesão de vereadores, suplentes e filiados cearenses ao sistema de voto. Sobre o nome do governador na disputa, ele defendeu se tratar de um perfil "jovem, capacitado e preparado".

Todos aqueles que tenham se filiado ao PSDB até 31 de maio deste ano poderão votar, desde que realizem o cadastramento biométrico, que se estenderá até 14 de novembro. De acordo com dados atualizados da Justiça Eleitoral, o PSDB tem 50 mil filiados no Ceará.

Luiz Pontes considera as prévias um momento de grande democracia interna e oportuno para mobilizar os diretórios municipais, estimulando a participação dos filiados no processo de escolha do candidato. Além de Eduardo Leite, também estão na disputa o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

