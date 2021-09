Tasso oficializa apoio a Eduardo Leite: "representa o PSDB legítimo e histórico"

O senador Tasso Jereissati oficializou na tarde desta terça-feira, 28, durante evento no prédio do PSDB em em Brasília, seu apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para as prévias do partido, que devem definir o candidato para a Presidência da República em 2022. Além de Leite, o governador de São Paulo, João Doria e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também estão nas prévias, agendadas para 21 de novembro.



Segundo Tasso, a candidatura do governador gaúcho representa "dinamismo", "juventude" e "força de vontade". O apoio, segundo o parlamentar, foi tomado por meio de "decisão pragmática". "Eu vi no Eduardo, evidentemente, um dinamismo, uma juventude e uma força de vontade que depois dos 70 anos a gente procura ter mas não tem mais. Essa seria não somente uma conclusão pragmática, mas quase como uma obrigação fazer com que nós nos juntássemos, déssemos as mãos e buscássemos dentro do partido uma união", disse o senador.

Apesar de ter desistido de disputar as prévias e de, pela primeira vez, não possuir interesse em disputar reeleição para o Senado Federal nas eleições de 2022, Tasso afirmou que não deve sair de cena. O objetivo é trabalhar para construir o que ele defende ser o "PSDB legítimo e histórico".

"Mas isso não quer dizer que eu não estou na luta, eu estou na luta junto com todos nosso companheiros para fazer com que, ao meu ver, na pessoa que representa o PSDB legítimo e histórico e do futuro, que é o governo Eduardo Leite. Então, continuo trabalhando para que ele seja o candidato à Presidência da república e se Deus quiser Presidente da república", afirmou Tasso.



O tucano disse ainda que o apoio a Leite, embora não capte uma "união de 100%" dentro do PSDB, vem de um "consenso de 80%" entre os integrantes das executivas estaduais pelo Brasil. "Por essa razão, estou aqui hoje dizendo que não sou candidato nas prévias", reforçou Tasso.

A porcentagem de apoiadores internos, segundo Tasso, colaborou para a tomada de decisão: "80%, mais ou menos, das executivas estaduais do PSDB no Brasil ou estavam com Eduardo ou estavam comigo. Eu olhava para o Eduardo e via 'esse cara pensa igual a mim'. Temos afinidade de postura ética, compromisso com a democracia, acreditamos em uma economia liberal que tem como principal objetivo a emancipação da sociedade brasileira. E o que que nós estamos aqui disputando alguma coisa?"

Por videoconferência, o senador José Aníbal (PSDB-SP) — que se recupera da covid — também declarou apoio ao governador do Rio Grande do Sul. Indo além, Tasso agora deve buscar o apoio de FCH nesta quarta-feira, 29, cabo eleitoral indispensável dentro do partido em SP. “Eu tenho certeza que o ex-presidente, no mínimo, está torcendo pela nossa caminhada”, disse Jereissati.

