Deputado envia ofício ao STF para pedir garantia de greve dos caminhoneiros 

O deputado federal Nereu Crispim (PSL-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, encaminhou, nesta segunda-feira, 1º, um ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a paralisação de caminhoneiros.

No documento, o parlamentar defende que a ação da Advocacia-Geral da União (AGU) de pedir a proibição dos bloqueios das rodovias pelos grevistas constrange o “livre exercício de manifestação em locais públicos”. O deputado Crispim diz que a tentativa de diálogo com o Executivo se esgotou e que não há chances de acordo até o momento. Ao contrário, a categoria está mais insitgada em deflagrar a paralisação.

Crispim diz que confia na lisura dos caminhoneiros em seu livre direito de manifestar sem prejudicar o patrimônio público. Ele pede que não haja o cerceamento “da liberdade dos caminhoneiros por meio do interdito proibitório”.

“As entidades, lideranças e caminhoneiros espontaneamente agremiados e dedicados ao livre exercício do direito de manifestação pública mediante paralisação temporária de suas atividades estão sofrendo o temor de, com base nas inúmeras liminares concedidas nos interditos proibitórios ajuizados pela União, inclusive, com autorização de uso da força, terem cerceadas as garantias de suas liberdades pela presunção de ilegalidade”, disse o parlamentar no texto enviado ao STF.

