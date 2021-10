Greve de caminhoneiros perde apoio de transportadores de combustíveis

A decisão foi tomada após encontro com ministro dos Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que ofereceu apoio ao grupo com a pauta de reivindicações.

Por meio de vídeo divulgado neste domingo, 31, o presidente da Associação dos Transportadores de Combustíveis e de Derivados de Petróleo do Rio, Aílton Gomes, anunciou a retirada do apoio da entidade à greve dos transportadores autônomos, programada para essa segunda-feira, 1° de novembro. A decisão foi tomada após encontro com ministro dos Infraestrutura, Tarcísio Freitas, que ofereceu apoio ao grupo com a pauta de reivindicações.

“Diante dessa resistência dos líderes dos transportadores autônomos em aceitar negociações, nós, da parte de transporte de combustíveis e derivados de petróleo, estamos retirando o nosso apoio aos autônomos por motivos de não conversação, ou por motivos de vaidade e ego”, afirma o presidente da associação.

No vídeo, Aílton diz que sabe da resistência e dos ataques que vai sofrer com a decisão. Segundo ele a posição só foi possível após as garantias que recebeu do ministro. Tarcísio prometeu intervir junto à Justiça e às concessionárias das rodovias para que a pauta de reivindicações seja atendida.

“Qualquer pessoa que quiser me ligar no privado, pode ligar. Estamos nos retirando de qualquer mobilização em cima do transporte de combustíveis. Fui excluído dos grupos da CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística) por tentar buscar o alinhamento com os ministérios”, conta.