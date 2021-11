No primeiro dia da greve dos caminhoneiros, trânsito flui normalmente no Ceará

No primeiro dia da greve dos caminhoneiros, o trânsito flui normalmente nas rodovias cearenses, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até mesmo o ponto de concentração de caminhoneiros às margens da BR-116, na altura de Itaitinga, identificado mais cedo, por volta das 6 horas, já não persiste mais.

Segundo boletim divulgado nesta segunda-feira, dia 1º, às 10h30, esse trecho é um ponto habitual de parada de caminheiros e que não tem relação com o movimento grevista. Retificando, portanto, informação dada pelo próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, que incluiu, no seu primeiro boletim, das 6 horas, o trecho da rodovia cearense como um dos três únicos pontos de concentração da greve no País.

"Não há manifestações ou interdições em rodovias do Ceará", informou a PRF do Ceará.

No restante do País, a situação não é muito diferente.Apesar dos registros de alguns pontos de concentração no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, não há ocorrência de bloqueios em estradas ou portos.

A calmaria pode ter relação com as 29 liminares obtidas na Justiça por refinarias e portos, contemplando 20 estados, contra o bloqueio de rodovias

