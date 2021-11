Regiões do Centro-Norte deverão seguir com condições favoráveis à chuva no feriadão

De acordo com relatório da Funceme, no sábado, 30, choveu em 24 dos 75 municípios informados; e no domingo, 31, choveu em 20 dos 27 municípios informados

O fim de semana de despedida do mês de outubro foi marcado por chuvas em boa parte dos municípios cearenses informados e, até o dia 2 de novembro, Dia de Finados, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê uma continuação do cenário nas regiões do Centro-Norte.

No sábado, 30, choveu em 24 dos 75 municípios informados; e no domingo, 31, em 20 dos 27 municípios informados. Em vídeo recebido pelo O POVO, um internauta registrou a chuva que ocorreu no município de Viçosa.

Para o sábado, 30, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) havia previsto precipitações mais generalizadas no litoral e, para o domingo, 31, alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, Ibiapaba e Maciço de Baturité.

Neste início de semana, a faixa litorânea, o Maciço de Baturité e ainda o Cariri apresentam baixa possibilidade de chuva até o fim da manhã. Já para o período entre tarde e noite, a Ibiapaba é a macrorregião com maiores chances de precipitações.

No intervalo entre as 7h deste domingo, 31, e as 7h desta segunda, 1º, houve chuva em, pelo menos, 34 municípios, como destaque para os seguintes:

–São Benedito: 67mm

–Pacatuba: 43.5mm

–Aurora: 43.2mm

–Ubajara: 28mm

–Frecheirinha: 25mm

As informações são preliminares e poderão ser acompanhadas em funceme.br/calendario.

Outras variáveis

A umidade relativa do ar (UR) nos próximos dias tende a apresentar valores entre 20% e 40% no Centro-Sul do Ceará e na macrorregião da Ibiapaba no período da tarde. No decorrer da noite, a UR deverá apresentar valores superiores a 40%.



