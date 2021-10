Na reta final, CPI da Covid é marcada por investigações históricas, confira 

A CPI avançou sobre diversos tópicos que envolvem o combate à pandemia no Brasil, entre eles a omissão na compra de vacinas por parte do Governo Federal e a suposta atuação do chamado "gabinete paralelo"

Em 13 de abril de 2021, enquanto o Brasil vivia o cenário de 3 mil mortes por dia em decorrência da Covid-19, a CPI da Pandemia foi oficialmente instalada pelo Senado Federal. Após quase sete meses de atuação, a comissão vai encerrando os seus trabalhos no mesmo momento em que o País atinge a triste marca de 600 mil vidas perdidas pela doença. O que vem por aí agora é o resultado de um trabalho investigativo, por vezes político.



A CPI avançou sobre diversos tópicos que envolvem o combate à pandemia no Brasil, entre eles a omissão na compra de vacinas por parte do Governo Federal. Enquanto o País discutia o atraso na aquisição de vacinas por partido do governo brasileiro, a comissão também avançava por outro caminho: a atuação do chamado gabinete paralelo.

Conforme os trabalhos da comissão foram caminhando, novos fatos foram sendo apresentados aos brasileiros, que nessa altura já assistiam à vacinação começar a avançar pelo País. Mesmo assim, as investigações no âmbito da CPI apontavam irregularidades na aquisição desses imunizantes.

Ministros, deputados, representantes de órgãos federais e empresários passaram pela oitiva dos senadores e tiveram seus depoimentos colhidos. A tentativa foi de buscar um entendimento para o alto número de mortes por Covid-19 no Brasil.

Até agora, a equação sobre o número de mortes no País ainda não fecha. Diversos fatores foram levados em consideração na hora de quantificar as milhares de mortes.

Confira os destaques da CPI desde sua criação:

