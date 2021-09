Eduardo Leite descarta ser vice de Ciro e alfineta: "Tem dificuldade de decolar"

O governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato à Presidência da República, Eduardo Leite (PSDB), rechaçou a possibilidade de ser vice na chapa de Ciro Gomes (PDT), e afirmou não fazer sentido ser vice de um candidato que “tem dificuldade de decolar”. As informações são da coluna de Mônica Bergamo para a Folha de S. Paulo.

De acordo com Leite, renunciar ao cargo de governador para ser vice na chapa do PDT, “ou de qualquer outro candidato" não compensa. “Não faz o menor sentido eu renunciar ao meu mandato de governador do Rio Grande do Sul para ser candidato a vice, ainda mais de um candidato que se apresenta pela quarta vez na disputa e tem dificuldades de decolar”, disse o pré-candidato, fazendo referência a Ciro.

Ciro Gomes se candidatou à Presidência nos anos de 1998, 2002 e 2018. O pedetista nunca chegou ao segundo turno e, nas últimas eleições, só ganhou no estado do Ceará. Nas pesquisas de intenção de voto para 2022, o político cearense segue estagnado, apresentando índices entre 9% e 12%, de acordo com o Datafolha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Tasso oficializa apoio a Eduardo Leite: "representa o PSDB legítimo e histórico"

Luiz Pontes afirma que Tasso deve "fortalecer" Leite em prévias

Tasso e Leite formalizam aliança e tentam atrair FHC

Leite diz se sentir 'respaldado' por FHC e descarta candidatura a vice

Lula venceria João Doria e Eduardo Leite com 38 pontos de vantagem, afirma pesquisa

As hipóteses de formação da chapa encabeçada por Ciro, e tendo Leite como vice, começaram a ser debatidas após a desistência de Tasso Jereissati (PSDB) de concorrer às prévias da sigla, que devem escolher o candidato ao Palácio do Planalto pelo partido tucano. O senador cearense decidiu apoiar Eduardo Leite na disputa.

Jereissati afirmou que Leite estaria “disposto a qualquer tipo de abertura”, ou seja, até mesmo ser vice de um candidato de outro partido, se essa alternativa for “melhor para o país e uma perspectiva de vitória”.

Sobre as falas de Tasso, Leite disse que são “claramente uma coisa de São Paulo tentando me diminuir”, em relação a João Doria, que também concorre na disputa interna do PSDB para ser lançado candidato à Presidência pela sigla. Sobre a possibilidade de ser vice pelo PDT, o governador do Rio Grande do Sul declara nunca ter afirmado que poderia ser vice de Ciro.

Tags