Luiz Pontes afirma que Tasso deve "fortalecer" Leite na disputa das prévias tucanas

O presidente do PSDB no Ceará, Luiz Pontes, afirmou nesta terça-feira, 28, que, apesar de ter recebido com "tristeza" a desistência do senador Tasso Jereissati da disputa das prévias tucanas, avalia como positivo o apoio dado pelo cearense ao governador do Rio Grande de Sul, Eduardo Leite. A avaliação foi dada durante entrevista ao programa Jogo Político.

Segundo Pontes, a ação de Tasso representa um "gesto de grandeza" e deve acarretar em resultados positivos, no sentido de "fortalecer" a campanha do governador gaúcho. "Nós vamos fortalecer o Eduardo, que é muito jovem e a quem o Tasso conhece a sua capacidade. O Tasso não teria apoiado um candidato do PSDB se não o conhecesse e não se identificasse com ele sobre suas ideias", destacou o dirigente.

Além de Leite, o governador de São Paulo, João Doria e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também estão nas prévias, agendadas para 21 de novembro.

Nesta quarta-feira, 29, em pré-campanha, os tucanos devem realizar um diálogo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos mais importantes cabos eleitorais em São Paulo, onde Leite agora enfrenta o governador João Doria nas prévias partidárias. A movimentação, de acordo com o presidente do PSDB do Ceará, já reforça um esforço de "corpo e alma" de Tasso a campanha de Leite.

"O Tasso não tenho duvidas nenhuma que vai se dedicar de corpo e alma como se fosse a candidatura dele porque ele acredita no Eduardo e tem condições de puxar para o Eduardo o que tiver de melhor. A gente precisa ver com quem o candidato ou presidente se cerca e o Tasso faz a diferença nisso de buscar o que tiver de melhor no país para dar de melhor na eleição e de governo", diz Pontes.



Tasso aposta que, junto com Leite, detêm apoio de 80% das executivas estaduais do PSDB. Para o presidente do partido no Ceará, o desafio agora é tentar dialogar com 50 mil filiados para a formação de uma unidade consistente de apoio ao governador gaúcho. "Estamos contatando, chamando e incentivando para que participem das prévias e que a participação vai ser muito importante (...) Estou numa reunião com companheiros do PSDB de já motivar o filiado a se cadastrar e votar no dia 21 de novembro", revela.

