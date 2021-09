Lula venceria João Doria e Eduardo Leite com 38 pontos de vantagem, afirma pesquisa

O ex-presidente Lula venceria, nos dois cenários, os pré-candidatos tucanos João Doria e Eduardo Leite na disputa presidencial de 2022. Segundo pesquisa do PoderData, o petista aparece com 53%, contra 15% de ambos os tucanos, que pontuaram igual. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que deve disputar a reeleição, segue estável em todos os cenários. Ele perde contra todos os adversários testados neste momento.

A pesquisa foi realizada por meio de ligações para telefones celulares e fixos. Foram 2.500 entrevistas em 451 municípios nas 27 unidades da Federação de 27 a 29 de setembro de 2021. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

É a 1ª vez que a pesquisa testa um 2º turno com Eduardo Leite e Lula. Além de Leite e o governador de São Paulo, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também está nas prévias, agendadas para 21 de novembro.

Se as eleições fossem hoje, a pesquisa aponta ainda que Lula venceria Jair Bolsonar por 40% a 30% no 1º turno. Na sequência, dentro da margem de erro, aparecem: Ciro Gomes (PDT), com 5%; José Luiz Datena, com 4%; Henrique Mandetta (DEM) e João Doria (PSDB), ambos com 3%; Rodrigo Pacheco (DEM), com 2%; e Aldo Rebelo (sem partido) e Alessandro Vieira (Cidadania), com 1% cada um.

