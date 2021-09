Luizianne rebate presidente do PSDB após críticas à sua gestão: "Narrativa para enganar pessoas"

Em entrevista ao programa Jogo Político, o presidente do PSDB disse que a petista "acabou com a prefeitura". Em defesa, a deputada afirmou que a manifestação "demonstra apenas desinformação e desconhecimento sobre a realidade de Fortaleza"

A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) rebateu nesta quarta-feira, 29, as críticas feitas pelo presidente do PSDB no Ceará, Luiz Pontes, durante entrevista ao programa Jogo Político. Ao falar sobre sua relação com o governador Camilo Santana (PT) e os políticos do PDT, o tucano lembrou das eleições municipais de 2020 e disse que o petista "não poderia" apoiar a parlamentar por ela ter "acabado com a Prefeitura" durante sua gestão como chefe do Executivo municipal em Fortaleza.

Em reação, Luizianne afirmou que a manifestação de Pontes "demonstra apenas desinformação e desconhecimento sobre a realidade de Fortaleza" antes e após sua gestão à frente da Prefeitura. "Esse discurso já é um velho conhecido e faz parte de uma narrativa construída junto com o PDT para enganar as pessoas e que foi posta em prática de forma agressiva na campanha de 2020", disse a deputada.

Luizianne foi prefeita de Fortaleza por dois mandatos (2005-2012). No ano passado, a parlamentar disputou as eleições municipais com o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), porém, não obteve votação necessária para ser eleita, deixando de ir para o segundo turno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta terça, ao falar sobre a possibilidade de alianças do PSDB para o Ceará, Pontes disse não ter aliança com o governador, mas com o PDT, mencionando Sarto e sua gestão na pandemia. "A nossa aliança não é com o Camilo, se ele votou no Sarto ele fez a coisa certa. Ele não poderia apoiar a Luizianne que acabou com a Prefeitura. Nossa aliança é com o PDT, com o Sarto, e foi feita em cima de projetos para a Fortaleza", avaliou.



Sobre o assunto Luiz Pontes afirma que Tasso deve "fortalecer" Leite em prévias

Luiz Pontes afirma que aliança no CE "não é com Camilo" e cogita nome tucano ao Senado

Presidente do PSDB diz que Wagner "precisa sair do corporativismo" e "estudar mais o Ceará"

"As obras mais marcantes e que mais beneficiaram toda a população são minhas. Nas minhas gestões, Fortaleza disparou no número de empregos e na visitação turística, com obras que dialogaram com toda a cidade. Todos lembram. Obras de concreto e ações sensíveis e necessárias, que estão na memória do nosso povo, desde a entrega completa de uniformes até a criação dos Cucas e o início das obras da Beira Mar", rebateu a petista.

A parlamentar defendeu ainda que a fala do tucano representa uma "clara demonstração de violência de gênero na política". Luizianne diz que possui pesquisas que comprovam os bons resultados durante sua gestão e diz que, em nenhum dos levantamentos, "PSDBistas são lembrados". "Quem não tem nada de bom para mostrar, precisa desconstruir. Essa é a estratégia deles", completa.





Tags