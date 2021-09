Luiz Pontes afirma que aliança no CE "não é com Camilo" e cogita nome tucano ao Senado

Segundo o presidente do PSDB no Ceará, apesar do partido estar aberto ao diálogo, "não falta nomes" cogitados para disputa ao Senado em 2022. Entre eles está o ex-secretário de Saúde, Dr. Cabeto

O presidente do PSDB no Ceará, Luiz Pontes, destacou nesta terça-feira, 28, ao programa Jogo Político, que a aliança realizada pela legenda no estado não é com o governador Camilo Santana (PT), mas o grupo do PDT. O dirigente também reforçou que o partido ainda estuda possíveis nomes que disputem como cabeça de chapa ao Palácio da Abolição em 2022, como a do ex-secretário de Saúde, Dr. Cabeto.

"A nossa aliança não é com o Camilo, se ele votou no Sarto ele fez a coisa certa. Ele não poderia apoiar a Luizianne que acabou com a Prefeitura. Nossa aliança é com o PDT, com o Sarto, e foi feita em cima de projetos para a Fortaleza. O Sarto, apesar dos problemas da pandemia e com todas as dificuldades, vem fazendo uma administração que nos orgulha de está participando", avalia Pontes.



Apesar do partido se colocar em diálogo para possíveis alianças em 2022, entre eles nomes do governo e da oposição, a disputa pelo Senado Federal, segundo Pontes, ainda está nos planos tucanos no Ceará.

"O PSDB tem uma parte do partido que cobra a gente de apresentar um governador (...) Nós temos outros nomes do partido que podem perfeitamente disputar a eleição e não é porque o Camilo disse que tá eleito senador que o PSDB também não deixe de apresentar um candidato", disse.



Uma das possibilidades é a candidatura do ex-secretário Dr. Cabeto. "O PSDB tem um nome como o Cabeto para apresentar a sociedade até para enriquecer o debate. É um filiado nosso, um excelente gestor e médico humanitário que o Ceará precisa, avaliou Pontes.

Sem revelar outros nomes cotados, ele disse que Cabeto "colocou o dedo na ferida" em ações que considerou ser uma instrumentalização política da Secretaria de Saúde.



Para o Legislativo, segundo o presidente partidário, a ideia da sigla é eleger, pelo menos, três deputados estaduais e outros três federais, em 2022. A estratégia é elevar candidaturas à Câmara de Deputados nomes que atualmente estão na Assembleia Legislativa do Ceará, como os deputados Nelinho e Fernanda Pessoa. Juntos, eles formariam uma bancada de três parlamentares em conjunto com o atual deputado federal Danilo Forte, caso ele seja reeleito.



