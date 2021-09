Roberto Cláudio responde críticas de Wagner ao governo: "politicagem barata"

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) fez uma publicação nas redes sociais em apoio ao secretário de Segurança Pública do Estado Sandro Caron. A manifestação do pedetista ocorre após acusações do deputado federal Capitão Wagner (Pros-CE), feitas no último sábado,18, de que a segurança do Estado estaria a mercê do crime organizado.

Sem citar o nome de Wagner, RC afirmou que tanto o governador Camilo Santana (PT) quanto os secretários Mauro Albuquerque (Administração Penitenciária) e Sandro Caron têm trabalhado “com respeito à população cearense”, enquanto “outros” apostam em “politicagem barata”.

“Enquanto o governador Camilo Santana o secretário Sandro Caron (Segurança Pública) e o secretário Mauro Albuquerque (Administração Penitenciária) trabalham duro, com verdade e respeito à população cearense, outros apostam na mofada fórmula da demagogia, oportunismo eleitoreiro e politicagem barata!”, disse na postagem.

A manifestação de Roberto Cláudio segue a do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Júlio César Filho (Cidadania), e dos próprio secretários Caron e Albuquerque. Todos se manifestaram contra Wagner nos últimos dias, acusando-o de usar a segurança pública do estado como ferramenta de campanha.

“Nossa gente é sábia e inteligente e distingue quem fala a verdade e trabalha sério!”, finalizou Roberto Cláudio.

O tema voltou a repercutir no último sábado, quando o deputado federal fez uma transmissão ao vivo para responder a acusações de Camilo Santana de que opositores estariam espalhando fake news. Durante a live, Wagner sugeriu que o crime organizado controla o estado.

"É fake news ou é verdade que facções mandam no Ceará? É fake news ou verdade que estão expulsando moradores das periferias? A segurança está sob controle do governo ou das facções?", disse o pré-candidato ao Palácio da Abolição.

