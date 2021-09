CPI da Covid ao vivo hoje, 22, no Senado: onde assistir na TV e online

A CPI da Covid ouve hoje, quarta, 22 de setembro (22/09), no Senado, Pedro Benedito Batista Júnior. Você pode assistir ao vivo à transmissão do depoimento na TV e online

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid recebe hoje, quarta, 22 de setembro (22/09), no Senado Federal, o depoimento do diretor-executivo da operadora de saúde Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior.

A comissão havia agendado o depoimento do empresário para a quinta-feira da semana passada, mas foi comunicada pela equipe de advogados que ele se ausentaria por não ter tido tempo suficiente para se programar e estar presente à CPI.

A CPI da Covid quer investigar a empresa sobre uma possível pressão para que os médicos conveniados à operadora Prevent Senior prescrevessem medicamentos do chamado tratamento precoce para a Covid-19, sem eficácia e segurança comprovadas. Também devem ser investigadas denúncias de pacientes da operadora, que teriam sido assediados para aceitar o tratamento precoce.

Sessão está marcada para iniciar às 9 horas e 30 minutos (horário de Brasília).



Assistir à CPI da Covid ao vivo

Você pode acompanhar ao depoimento na íntegra pelo YouTube da TV Senado, clicando aqui ou no player abaixo:

Na televisão paga por assinatura, a GloboNews, CNN Brasil e BandNews também costumam transmitir ao vivo trechos das sessões da CPI.

Uma maneira mais diferente de assistir online e grátis é na Twitch do narrador André Henning, que comenta em tempo real cada discurso. Clique aqui e confira se o narrador está comentando a live de hoje.

Agenda da CPI da Covid

CPI da Covid

No dia 27 de abril, a comissão foi instalada para ações e omissões do governo Bolsonaro no enfrentamento da pandemia. Os repasses da União feitos para estados e municípios também estão na mira dos parlamentares. Confira ao final do texto a agenda de programação das audiências.

Com a presidência do senador Omar Aziz (PSD-AM) e vice-presidência de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a relatoria dos trabalhos ficou a cargo de Renan Calheiros (MDB-AL).

