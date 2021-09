André Figueiredo afirma que PDT "já tem fechado" apoio a candidatura de Camilo ao Senado

Ao programa Jogo Político, o parlamentar comentou sobre os diálogo durante um cenário de saída do senador Tasso Jereissati (PSDB) no Congresso Nacional

O deputado federal André Figueiredo (PDT) afirmou nesta terça-feira, 14, que o partido já bateu o martelo sobre o apoio à candidatura do governador Camilo Santana (PT) ao Senado Federal em 2022, caso o petista decida disputar a vaga. Ao programa Jogo Político, o parlamentar comentou sobre os diálogo durante um cenário de saída do senador Tasso Jereissati (PSDB) no Congresso Nacional.

"O Tasso é um dos grande orgulhos do Ceará, foi um grande governador, é um grande senador e nosso parceiro de caminhos e de visão do Brasil e do Ceará. Lamentavelmente, só teremos uma vaga, e no caso do governador Camilo sair candidato nós do PDT já temos praticamente fechado 100% com a candidatura do Camilo", disse o pedetista.



Nesta terça, Tasso afirmou pela primeira vez que não possui interesse em disputar reeleição para o Senado Federal nas eleições de 2022. Figueiredo destacou que o partido, por intermédio da liderança do senador Cid Gome e do presidenciável Ciro Gomes, já pretende promover diálogos que defendam "manter o respeito" pelo tucano no Ceará.

Atualmente, o Tasso tem se apresentado como pré-candidato nas prévias em que o PSDB escolherá o candidato do partido à Presidência da República, marcadas para 21 de novembro. Todavia, a expectativa entre os membros do partido é de que o senador desista da disputa para apoiar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

