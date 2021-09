Quem estava à mesa com Temer no jantar em que ele ri de imitação de Bolsonaro

O ex-presidente foi flagrado gargalhando ao lado de outros atores com trajetória ou proximidade com o meio político. Empresários, políticos e jornalistas participavam do encontro

O vídeo no qual o ex-presidente Michel Temer (MDB) aparece ao lado de políticos e empresários em um jantar e que viralizou nas redes sociais após uma imitação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) gerou curiosidade sobre quem eram os demais presentes no encontro.

O jantar ocorreu após Temer ser convocado para ir a Brasília, na última quinta-feira, 9, auxiliar a escrever uma nota de pacificação na esteira da crise provocada pelo discurso golpista que Bolsonaro fez nos atos do 7 de Setembro.

Temer foi flagrado gargalhando ao lado de outros atores com trajetória ou proximidade com o meio político. Dentre as mais de 15 pessoas que aparecem no vídeo é possível destacar alguns, sendo eles:

Paulo e André Marinho

Paulo Marinho é um empresário e político mais conhecido no Rio de Janeiro. Durante a campanha eleitoral de 2018, se aproximou do presidente Jair Bolsonaro e participou das articulações que levariam o bolsonarismo a vencer. Paulo chegou a ceder a própria casa para gravações de programas eleitorais e reuniões da campanha de Bolsonaro.

A relação azedou após Bolsonaro demitir o ex-ministro Gustavo Bebianno, amigo pessoal de Marinho, que rompeu com o presidente ainda no primeiro ano de gestão e morreu em 2020. Hoje, Paulo integra o grupo político do governador de São Paulo, João Dória (PSDB), que foi uma das vozes mais críticas a Bolsonaro, sobretudo no período da pandemia de Covid-19.

André Marinho, o homem que imita Bolsonaro no vídeo, é humorista e filho de Paulo. Conhecido pelas imitações de personalidades ligadas ao campo político, como Sergio Moro e João Dória, André é crítico ao presidente Bolsonaro em seus comentários no programa Pânico, da rádio Jovem Pan, onde tem cadeira cativa. Em um dos programas, André protagonizou uma troca de agressões físicas com o empresário bolsonarista e comentarista político Tomé Abduch.

Eita que rolou porrada generalizada no Pânico pic.twitter.com/DpSMPsJkDs — Ricardo S (@RickSouza) May 11, 2021

Gilberto Kassab



Ex-ministro e presidente nacional do PSD, Kassab é um camaleão político. Foi deputado federal, prefeito de São Paulo e ministro dos governos Temer e Dilma. Atualmente, trabalha nos bastidores para trazer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para sua legenda e é um entusiasta da candidatura do mesmo ao cargo de presidente da República em 2022.

Naji Nahas

O Anfitrião do jantar, é um empresário e investidor que sempre esteve próximo aos políticos e ao poder. Nahas ficou conhecido no episódio da quebra da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, em 1989; e chegou a ser preso em 2008, numa operação da Polícia Federal, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Acabou solto pouco tempo depois e não foi condenado.

Roberto D’avilla

Roberto D'Ávila é advogado, apresentador e diretor no canal GloboNews. Na política, foi deputado constituinte pelo PDT, vice-prefeito do Rio de Janeiro no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, e secretário de diversas pastas da gestão pública.

João Carlos Saad



Johnny Saad, como é conhecido, é o atual presidente do Grupo Bandeirantes, cargo que ocupa desde o fim da década de 1990. Filho de João Jorge Saad, fundador do grupo, Johnny também é neto do ex-governador de São Paulo Ademar de Barros. Saad figura na lista de brasileiros cujo patrimônio gira na casa dos bilhões de reais.



José Yunes

Advogado e empresário, Yunes é amigo pessoal de Temer. Ambos se conheceram na faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e participaram da elaboração da Constituição de 1988, como deputados constituintes. Há alguns anos, ele foi preso pela Polícia Federal sob acusação de ser intermediário de propina, mas foi solto pouco tempo depois.

Raul Cutait

Atualmente, é Cirurgião do hospital Sírio-Libanês, um dos mais renomados centros da cidade de São Paulo e do Brasil. Tem boa relação com políticos, tanto que já chegou a ser médico dos ex-presidentes Lula, Dilma e Temer.



