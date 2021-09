Em jantar com empresários Temer ri de imitação que ironiza Bolsonaro; assista

O Ceará se prepara para receber o Santos no sábado, 18, na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro de Porangabuçu terá a oportunidade de encerrar a sequência de cinco jogos sem vencer na Série A contra um dos visitantes menos efetivo do torneio. Com seis pontos conquistados, o Peixe divide a pior campanha fora de casa com Vovô, América-MG e Grêmio e tem um aproveitamento de 22,22% longe da Vila Belmiro.

Com grandes dificuldades de vencer fora de casa, o time da baixada santista não conseguiu apenas uma vitória, no duelo contra a Chapecoense, na Arena Condá. Além deste triunfo, o Peixe acumulou três empates e cinco derrotas. Somente Grêmio (6) e Athletico-PR (7) perderam mais jogos como visitante.

Um dos principais problemas do Santos atuando longe da Vila Belmiro são os números de gols sofridos pela equipe. A defesa do Peixe já foi batida 16 vezes, sendo a segunda mais vazada entre os visitantes, empatado na posição com Bahia e superado apenas pela Chapecoense (17). Com 25 gols sofridos em todo o Campeonato Brasileiro, os tentos fora de casa representam 80%.

Oposto ao que tem apresentado longe de seus domínios, Ceará e Santos tem mostrado ótimas campanhas dentro de casa. O Vovô divide com o Flamengo a posição de quarto melhor mandante, com 18 pontos conquistados e 66,67% de aproveitamento para ambos. Logo abaixo aparece os santistas, ocupando a quinta melhor campanha, com 17 pontos e um rendimento de 51,52%.

Buscando usar os números como vantagem, o Ceará busca a vitória contra o Santos no sábado, 18, às 21 horas, na Arena Castelão, pelam21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

