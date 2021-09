Caminhoneiros ainda protestam em pelo menos três Estados nesta sexta-feira

O Fortaleza entra em campo precisando pontuar para assegurar a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Com 33 pontos, o Leão está à frente de Bragantino (4º), com 32, e do Flamengo (5ª), com 31, porém tem mais jogos que as duas equipes. O Tricolor já realizou 19 confrontos, enquanto o Massa Bruta fez 18 e o Rubro-Negro apenas 16. Para garantir a colocação, o time do Pici terá que roubar pontos do líder Atlético-MG no confronto direto no Castelão.



A boa notícia para o Tricolor é que terá outro embate direto na rodada, o confronto entre o Palmeiras (2º) contra o Flamengo (5º). Em caso de derrota do Palestra e uma vitória do Leão diante do Galo, os cearenses chegariam aos 36 pontos e passariam o Alviverde, que tem 35. Caso o revés ocorra do lado Rubro-Negro, não seria ruim para o Fortaleza, já que os cariocas se manteriam com 31 e não ameaçariam a terceira posição.

Se por um lado haverá um difícil confronto entre segundo e quinto colocados, o Bragantino, quarto lugar, entrará em campo com grande favoritismo na partida contra a Chapecoense, lanterna da Série A. Apesar do Massa Bruta não ser um dos melhores mandantes, conquistando apenas 12 pontos em seus domínios, a equipe do interior paulista vai enfrentar o pior visitante do Brasileirão e, ao lado do Ceará, os únicos times que não venceram fora de casa.

Outro ponto que dificulta esperar algum resultado negativo para o clube de Bragança é o encontro do segundo melhor ataque (29) - empatado com o Palmeiras - com a segunda defesa mais vazada (31).

O confronto direto entre o Rubro-Negro e o Alviverde e o favoritismo do Bragantino tornam os pontos da partida contra o Atlético-MG ainda mais importante para o Fortaleza. Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro após quatro jogos sem vencer, o Leão defenderá a invencibilidade na Arena Castelão e o bom retrospecto contra o G-6 como armas para encarar o Galo no domingo, 12, às 16 horas, pela 20ª rodada da Série A.

