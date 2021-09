Apenas RS, SC e RO têm concentração com abordagem a caminhoneiros, diz ministério

Desde essa quarta-feira, 8, caminhoneiros fazem bloqueios parciais nas rodovias brasileiras. Assim como em atos antidemocráticos promovidos no feriado de 7 de setembro, os motoristas se manifestam a favor do governo de Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira abaixo as últimas notícias de hoje, sexta-feira, 10 de setembro (10/09), relacionadas ao ato promovido pela categoria.

Paralisação de Caminhoneiros pró-Bolsonaro: últimas notícias de hoje, 10

Paralisação de Caminhoneiros pró-Bolsonaro: entenda

Os bloqueios começaram no Dia da Independência durante as manifestações do 7 de Setembro, convocadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Assim como em atos antidemocráticos promovidos no feriado, os motoristas se manifestam a favor do governo de Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)

Ministério de Infraestrutura (MInfra) informou nesta quarta-feira, 8, que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está atuando para desmobilizar bloqueios de estradas realizados por caminhoneiros.

A previsão, segundo nota da pasta, seria garantir o livre fluxo nas rodovias, com a tendência de fim das mobilizações, até às 00h desta quinta-feira, 09, porém, as mobilizações ainda acontecem.

Segundo informações da PRF, os caminhoneiros realizam desde o fim da tarde da quarta-feira, 8, paralisações em estradas de ao menos 15 Estados. São eles: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia. Maranhão, Roraima, São Paulo e Pará. De acordo com a pasta, a Polícia atua em todas as localidades identificadas para garantir o livre fluxo.

Paralisação Caminhoneiros: Jair Bolsonaro faz apelo

Após apelar em áudio para que caminhoneiros liberassem as rodovias do País, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 9, a apoiadores que vai conversar com a categoria para "tomar uma decisão". "Vou conversar com os caminhoneiros para a gente tomar uma decisão", afirmou o chefe do Executivo no período da manhã.

O presidente disse que vai falar com representantes da classe entre os intervalos de sua participação na Cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que ocorre nesta quinta. Está prevista para esta manhã reunião do presidente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para tratar dos bloqueios promovidos por caminhoneiros.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 9, a apoiadores que vai conversar com os caminhoneiros para "tomar uma decisão" diante dos bloqueios parciais das rodovias brasileiras pela categoria. pic.twitter.com/Q4ukww2myT — Jogo Político (@jogopolitico) September 9, 2021

Paralisação Caminhoneiros: CNTRC processa Bolsonaro e apoiadores em R$ 50 mi pelo 7 de Setembro



O Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), entidade que reúne associações de caminhoneiros, entrou com uma ação civil pública na 20.ª Vara Federal Cível do Distrito Federal contra a União, o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores por atos do 7 de Setembro. A investida tem apoio da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros e Celetistas.

Em nota, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística - NTC&Logística se manifestou em "total repúdio às paralisações organizadas por caminhoneiros autônomos com bloqueio do tráfego em diversas rodovias do País, por influência de supostos líderes da categoria".

Assinado por Francisco Pelucio, presidente da NTC&Logística, o documento frisa que se trata de movimento de natureza política e dissociado até mesmo das bandeiras e reivindicações da própria categoria, tanto que não tem o apoio da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos.

