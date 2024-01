Condenados por pichações de facção criminosa responderão pena de 14 anos

Antônio Luciano Guerra, Emanuel Rodrigues do Nascimento, Niélio Rodrigues da Silva e Romário Rodrigues Sabino foram condenados pela Justiça por fazerem parte um grupo responsável por pichar siglas de uma facção criminosa no município de Pedra Branca, a 268 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. O grupo ainda foi encontrado com artefato explosivo, armas, munição e pichou o muro de uma escola estadual.

As condenações foram por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e dano ambiental. A sentença foi da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, que resultou na pena de 14 anos e três meses de reclusão para cada um.

De acordo com o processo obtido pelo O POVO, o crime ocorreu no dia 20 de setembro de 2022, quando policiais militares do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Polícia Militar do Ceará, receberam informações do serviço de inteligência sobre um grupo que realizou pichações com as siglas CV em um muro de uma escola estadual. A sigla fazia referência a organização criminosa Comando Vermelho (CV) no município de Pedra Branca.