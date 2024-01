Mais de seis mil armas de fogo foram apreendidas no Ceará em 2023

Em nota, o secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), Samuel Elânio, afirma que esse aumento do número de apreensões representa um trabalho intenso das abordagens policiais.

O trabalho de investigação das Forças de Segurança do Ceará em 2023 resultou na apreensão de mais de 6 mil armas de fogo em todo o Estado. No total, 6.444 armamentos foram retirados de circulação. Esse número representa um aumento de 2,6% em comparação com 2022.

“A gente tem buscado que as nossas polícias realizem, cada vez mais, essas abordagens. E esse resultado também é fruto das investigações bem feitas e provas bem produzidas, e isso também tem tirado essas armas de circulação”.

A maior parte das armas de fogo apreendidas no ano passado foi de 2.597 revólveres seguido de 1.363 pistolas, 1.169 armas artesanais e 1.088 espingardas. Além disso, foram 68 rifles, 55 carabinas, 54 garruchas, 38 fuzis, 3 metralhadoras, 2 escopetas, 1 mosquefal (fuzil de treinamento, no estilo mosquete), 1 pistolete (arma antiga, como um pequeno arcabuz ou revólver com pistão) e 5 armas de fogo não identificadas.

Segundo o secretário, o aumento do número de apreensões também é mérito do trabalho realizado pelas delegacias municipais, regionais, distritais, metropolitanas e especializadas da PCCE. Com o apoio destas, de acordo com o titular, os policiais civis realizam trabalhos em pontos estratégicos e em locais apontados por serem utilizados para o cometimento dos crimes.

Contam também com o apoio das Coordenadorias de Planejamento Operacional (Copol) e de Inteligência (Coin), ambas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).