Motorista perde controle de ônibus e tomba em ribanceira na CE-060

Um ônibus da empresa Guanabara se envolveu em um acidente de trânsito nos Dois Rios, distrito de Mineirolândia, em Pedra Branca, na madrugada desta terça-feira, 14. O veículo fazia o trajeto de Fortaleza para Iguatu. De acordo com testemunhas revelaram ao O POVO, havia muita chuva no momento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Ceará (Samu 192) afirma que não houve vítimas fatais. Todos os pacientes apresentaram apenas ferimentos leves. Três ambulâncias foram acionadas para a localidade.



Uma senhora, que não foi identificada, teve uma fratura exposta em um dos membros do corpo. Anteriormente, outras duas pessoas haviam sido atendidas.



Parte dos atendimentos foi enviada ao Hospital Municipal de Acopiara e ao Hospital Municipal de Moçamba, pela proximidade das duas cidades. No entanto, um deles usou o automóvel particular para se dirigir até o hospital regional de Iguatu.

A Guanabara lamentou, em nota, o acidente e os transtornos causados. A empresa se prestou a dispor uma equipe para a adoção de providências imediatas, tais como apoio aos passageiros, que já foram levados ao destino final, e a abertura de um procedimento interno para apurar as causas.

Banda Líbanos

Do outro lado da ponte, houve um acidente letal que matou os cinco integrantes da Banda Líbanos, em 2004. O ônibus em que o grupo viajava perdeu o controle, quebrou a mureta de proteção e caiu de uma altura de 10 metros, sobre pedras, no leito do riacho.

O acidente mais recente ocorreu em um trecho anterior, na CE-060, km 265, onde o local é mais baixo.

