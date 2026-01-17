Trump irá taxar países europeus contrários a plano dos EUA de adquirir Groenlândia

Presidente dos EUA, Donald Trump / Crédito: MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, anunciou, neste sábado, 17, a imposição de tarifas de 10% sobre mercadorias de oito países europeus como forma de pressionar um acordo para a "compra completa e total" da Groenlândia. A ilha é território autônomo pertencente à Dinamarca. As tarifas serão aplicadas partir de 1º de fevereiro de 2026 e sobem para 25% em 1º de junho, caso não haja avanço nas negociações.

"A paz mundial está em jogo", declarou Trump Em uma longa declaração publicada no Truth Social — rede social criado por Trump, o presidente afirmou que Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia foram subsidiados pelos Estados Unidos ao longo de décadas por meio de isenções tarifárias e outras formas de apoio econômico. "Agora, após séculos, é hora de a Dinamarca retribuir. A paz mundial está em jogo", escreveu o presidente americano. Trump justificou a pressão econômica alegando riscos à segurança internacional: "A China e a Rússia querem a Groenlândia, e não há nada que a Dinamarca possa fazer a respeito", afirmou.

Em tom irônico, disse que a proteção atual do território se resume a "dois trenós puxados por cães como proteção, sendo que um terceiro foi adicionado recentemente", e acrescentou que "somente os Estados Unidos da América, sob a presidência de Donald J. Trump, podem participar deste jogo, e com muito sucesso". LEIA | As ameaças de Trump a Cuba: 'façam um acordo antes que seja tarde' Segundo o presidente, a presença recente de países europeus na Groenlândia agravou o cenário: "Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia viajaram para a Groenlândia, com propósitos desconhecidos", escreveu.

O presidente associou a urgência da aquisição a um projeto de defesa denominado por ele de "Cúpula Dourada", que envolveria centenas de bilhões de dólares em sistemas ofensivos e defensivos avançados. "Este sistema brilhante, porém extremamente complexo, só poderá funcionar com seu potencial e eficiência máximos, devido a ângulos, limites e restrições, se este território estiver incluído", escreveu, citando inclusive a possível proteção do Canadá. Ao final da declaração, Trump afirmou que os Estados Unidos estão "imediatamente abertos a negociações" com a Dinamarca e com os demais países citados.