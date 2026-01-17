Trump convida Lula para "Conselho de Paz" para Faixa de Gaza

Presidente dos EUA, Donald Trump / Crédito: MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para integrar o "Conselho de Paz", organismo internacional proposto pelo governo americano para discutir uma saída política para o conflito na Faixa de Gaza. A carta chegou para Lula nessa sexta-feira, 16, via Embaixada brasileira em Washington. A informação foi noticiada pelo ICL Notícias e confirmada pela reportagem. Ainda não há informações se o presidente brasileiro aceitará o convite.

O anúncio da criação do conselho foi feito por Trump na quinta-feira, 15, como um elemento chave da fase dois de um plano apoiado por Washington para pôr fim à guerra no território palestino. "É para mim uma grande honra anunciar que O CONSELHO DE PAZ FOI FORMADO" (sic), escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, e adicionou que os membros do órgão serão anunciados "em breve". A Casa Branca anunciou nessa sexta a composição do conselho executivo do organismo, que será presidido por Trump e contará com:

o secretário de Estado Marco Rubio;

o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff;

o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair;

o genro de Trump Jared Kushner;

o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga;

o diretor-executivo da Apollo Global Management, Marc Rowan;

e o vice-conselheiro de segurança nacional dos EUA, Robert Gabriel. O diplomata búlgaro Nickolay Mladenov, ex-alto funcionário das Nações Unidas, atuará como Alto Representante para Gaza. Os detalhes operacionais e o alcance efetivo da atuação do conselho ainda deverão ser definidos, segundo informou a Casa Branca. Trump também convidou a Argentina para integrar como membro fundador o "Conselho da Paz". O convite foi confirmado pelo presidente argentino, Javier Milei, que divulgou neste sábado, 17, em suas redes sociais a carta enviada por Trump com o convite formal. Na mensagem, o presidente dos EUA afirmou que a iniciativa baseia-se em um plano de 20 pontos para a região e prevê a criação de um novo organismo internacional com funções ampliadas.

"No centro do plano está o Conselho da Paz, que será estabelecido como uma nova organização internacional e uma administração de governo de transição", escreveu. Trump destacou que o grupo reunirá países dispostos a assumir a responsabilidade de construir uma "paz duradoura" e que cada integrante poderá designar um representante para participar das reuniões. Milei agradeceu o convite e sinalizou convergência com a proposta americana. "É uma honra para nós fazer parte de uma organização criada para promover uma paz duradoura em regiões afetadas por conflitos, começando pela Faixa de Gaza", escreveu em publicação na rede social X.