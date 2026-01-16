AIEA: Rússia e Ucrânia terão cessar-fogo local para reparos em usina nuclear

A AIEA informou que uma equipe da agência se deslocou de Viena, na Áustria, para o fronte da guerra e acompanhará os técnicos da operadora da rede elétrica ucraniana para iniciar os trabalhos nos próximos dias.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) anunciou nesta sexta-feira, 16, que conseguiu um acordo de cessar-fogo localizado entre Rússia e Ucrânia que permitirá o início dos reparos na última linha de energia de reserva da usina nuclear de Zaporizhzhya.

Na usina de Zaporizhzhya, inspetores da AIEA verificaram medidas de proteção contra o inverno para evitar o congelamento da água utilizada no resfriamento dos reatores e das piscinas de combustível usado, além da prontidão dos geradores a diesel de emergência em caso de nova perda de energia externa.

A agência também informou que prepara uma nova missão técnica para avaliar dez subestações elétricas críticas à segurança nuclear na Ucrânia. Na última semana, atividades militares ou alertas aéreos foram registrados em todos os cinco locais nucleares do país, segundo a AIEA, com explosões relatadas nas proximidades de Zaporizhzhya.

Segundo o diretor-geral da AIEA, Rafael Mariano Grossi, trata-se do quarto cessar-fogo temporário negociado pela agência para garantir a segurança nuclear durante o conflito.