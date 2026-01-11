As ameaças de Trump a Cuba: 'façam um acordo antes que seja tarde'

Acredita-se que a Venezuela, uma aliada de longa data de Cuba, envie cerca de 35 mil barris de petróleo por dia para a ilha, mas Trump disse que isso vai acabar. "Cuba viveu, por muitos anos, com grandes quantidades de PETRÓLEO e DINHEIRO da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu 'Serviços de Segurança' para os dois últimos ditadores venezuelanos, MAS ISSO ACABOU!", ele publicou no Truth Social, sua plataforma social, neste domingo (11/1). "NÃO HAVERÁ MAIS PETRÓLEO NEM DINHEIRO PARA CUBA - ZERO! Sugiro fortemente que façam um acordo, ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS." Trump não especificou os termos de um acordo ou as consequências que Cuba poderia enfrentar.

Ele também fez referência à operação para prender Maduro e sua esposa, Cilia Flores, que enfrentam acusações de tráfico de drogas e outros crimes em um tribunal dos EUA. Cuba fornece há anos os oficiais que faziam a segurança pessoal de Maduro. O governo cubano afirmou que 32 de seus cidadãos foram mortos durante a operação dos EUA na capital venezuelana, Caracas. Trump disse: "A maioria desses cubanos MORREU no ataque dos EUA da semana passada, e a Venezuela não precisa mais de proteção contra os bandidos e extorsionários que os mantiveram reféns por tantos anos."

"A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, as forças armadas mais poderosas do mundo (de longe!), para protegê-la, e nós a protegeremos." O governo cubano ainda não respondeu às mais recentes ameaças de Trump, mas o presidente Miguel Díaz-Canel afirmou anteriormente que os 32 "bravos combatentes cubanos" que morreram na Venezuela seriam homenageados por "enfrentarem os terroristas em uniformes imperiais". Embora o governo Trump não tenha declarado planos claros para Cuba, o presidente dos EUA já afirmou que uma intervenção militar era desnecessária porque o país estava "prestes a cair".