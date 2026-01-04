Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuelanos correm para supermercados após ataque dos EUA

Venezuelanos correm para supermercados após ataque dos EUA e captura de Maduro

Captura de Maduro revive o trauma da crise humanitária e gera corrida aos mercados da Venezuela. Itens básicos estão em falta nas prateleiras
A capital da Venezuela, Caracas, amanheceu com ruas desertas e um clima de profunda incerteza neste domingo, 4. O cenário é o desdobramento direto da operação realizada pelos Estados Unidos durante a madrugada, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

Apesar do silêncio inicial, o clima mudou poucas horas depois, quando longas filas começaram a se formar em frente aos supermercados. O receio de um desabastecimento generalizado remete ao auge da crise econômica venezuelana, período marcado pelo colapso financeiro e pela chamada "dieta de Maduro", termo usado para descrever a desnutrição da população e o desaparecimento de itens básicos das prateleiras.

"É basicamente instinto. Passamos seis anos vivendo em escassez e praticamente em filas 24 horas por dia; você acaba tentando repor o que for necessário assim que algo acontece", disse à AFP um morador de Caracas que não foi identificado.

Crise de Abastecimento na Venezuela

A incerteza se espalhou para além da capital. Na Ilha de Margarita, no estado de Nueva Esparta, a situação é idêntica. "Não há importação de alimentos após o que aconteceu. Há muita preocupação, pois esta é uma ilha turística e as pessoas não sabem quando conseguirão voltar para casa", relatou a correspondente da CNN Brasil, Daniella Zambrano, sobre o temor de quem está na região.

Segundo relatos locais, os produtos essenciais como papel higiênico, farinha de milho, massas, frango, carne e leite foram os primeiros a desaparecer. Em alguns estabelecimentos restam apenas biscoitos e itens de baixa necessidade nutricional.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que novos ataques poderão ser realizados, portanto, enquanto o futuro político permanece incerto, a prioridade da população tem sido garantir mantimentos e se manter em casa.

Quem ficará no poder da Venezuela

O líder venezuelano deverá ser submetido a julgamento em breve sob acusações de narcoterrorismo. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acusa Maduro de chefiar o "Cartel de los Soles", organização apontada como responsável pelo tráfico internacional de drogas e outras atividades ilegais.

A captura gerou uma vacância forçada no Palácio de Miraflores, elevando da tensão diplomática entre Washington e Caracas a níveis sem precedentes. Donald Trump afirmou a jornalistas que os Estados Unidos assumirão a administração da Venezuela de forma temporária, até que uma transição de poder "segura, adequada e prudente" seja viabilizada.

Em contrapartida, a vice-presidente Delcy Rodríguez reagiu duramente por meio de um pronunciamento televisionado, reiterando que Nicolás Maduro permanece como o único presidente legítimo. "Estamos prontos para defender a Venezuela", declarou Rodríguez, enfatizando que o país não se tornará "colônia" de potências estrangeiras.

Como resposta imediata, Delcy anunciou a ativação do Conselho de Defesa da Nação. Além disso, encaminhou ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) um decreto solicitando "faculdades especiais", poderes extraordinários para que o governo chavista possa agir diante das ameaças e da intervenção direta dos Estados Unidos.

 

