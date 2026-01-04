Venezuelanos correm para supermercados após ataque dos EUA e captura de MaduroCaptura de Maduro revive o trauma da crise humanitária e gera corrida aos mercados da Venezuela. Itens básicos estão em falta nas prateleiras
A capital da Venezuela, Caracas, amanheceu com ruas desertas e um clima de profunda incerteza neste domingo, 4. O cenário é o desdobramento direto da operação realizada pelos Estados Unidos durante a madrugada, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.
Apesar do silêncio inicial, o clima mudou poucas horas depois, quando longas filas começaram a se formar em frente aos supermercados. O receio de um desabastecimento generalizado remete ao auge da crise econômica venezuelana, período marcado pelo colapso financeiro e pela chamada "dieta de Maduro", termo usado para descrever a desnutrição da população e o desaparecimento de itens básicos das prateleiras.
"É basicamente instinto. Passamos seis anos vivendo em escassez e praticamente em filas 24 horas por dia; você acaba tentando repor o que for necessário assim que algo acontece", disse à AFP um morador de Caracas que não foi identificado.
Crise de Abastecimento na Venezuela
A incerteza se espalhou para além da capital. Na Ilha de Margarita, no estado de Nueva Esparta, a situação é idêntica. "Não há importação de alimentos após o que aconteceu. Há muita preocupação, pois esta é uma ilha turística e as pessoas não sabem quando conseguirão voltar para casa", relatou a correspondente da CNN Brasil, Daniella Zambrano, sobre o temor de quem está na região.
Segundo relatos locais, os produtos essenciais como papel higiênico, farinha de milho, massas, frango, carne e leite foram os primeiros a desaparecer. Em alguns estabelecimentos restam apenas biscoitos e itens de baixa necessidade nutricional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que novos ataques poderão ser realizados, portanto, enquanto o futuro político permanece incerto, a prioridade da população tem sido garantir mantimentos e se manter em casa.
Quem ficará no poder da Venezuela
O líder venezuelano deverá ser submetido a julgamento em breve sob acusações de narcoterrorismo. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acusa Maduro de chefiar o "Cartel de los Soles", organização apontada como responsável pelo tráfico internacional de drogas e outras atividades ilegais.
A captura gerou uma vacância forçada no Palácio de Miraflores, elevando da tensão diplomática entre Washington e Caracas a níveis sem precedentes. Donald Trump afirmou a jornalistas que os Estados Unidos assumirão a administração da Venezuela de forma temporária, até que uma transição de poder "segura, adequada e prudente" seja viabilizada.
Em contrapartida, a vice-presidente Delcy Rodríguez reagiu duramente por meio de um pronunciamento televisionado, reiterando que Nicolás Maduro permanece como o único presidente legítimo. "Estamos prontos para defender a Venezuela", declarou Rodríguez, enfatizando que o país não se tornará "colônia" de potências estrangeiras.
Como resposta imediata, Delcy anunciou a ativação do Conselho de Defesa da Nação. Além disso, encaminhou ao Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) um decreto solicitando "faculdades especiais", poderes extraordinários para que o governo chavista possa agir diante das ameaças e da intervenção direta dos Estados Unidos.
