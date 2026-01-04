Venezuelanos correm para supermercados após ataque dos EUA

O cenário de 2016 se repete neste domingo, 4, após a captura de Maduro; venezuelanos voltam a enfrentar filas exaustivas por alimentos básicos / Crédito: FEDERICO PARRA/AFP

A capital da Venezuela, Caracas, amanheceu com ruas desertas e um clima de profunda incerteza neste domingo, 4. O cenário é o desdobramento direto da operação realizada pelos Estados Unidos durante a madrugada, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. Apesar do silêncio inicial, o clima mudou poucas horas depois, quando longas filas começaram a se formar em frente aos supermercados. O receio de um desabastecimento generalizado remete ao auge da crise econômica venezuelana, período marcado pelo colapso financeiro e pela chamada "dieta de Maduro", termo usado para descrever a desnutrição da população e o desaparecimento de itens básicos das prateleiras.

"É basicamente instinto. Passamos seis anos vivendo em escassez e praticamente em filas 24 horas por dia; você acaba tentando repor o que for necessário assim que algo acontece", disse à AFP um morador de Caracas que não foi identificado.

Crise de Abastecimento na Venezuela A incerteza se espalhou para além da capital. Na Ilha de Margarita, no estado de Nueva Esparta, a situação é idêntica. "Não há importação de alimentos após o que aconteceu. Há muita preocupação, pois esta é uma ilha turística e as pessoas não sabem quando conseguirão voltar para casa", relatou a correspondente da CNN Brasil, Daniella Zambrano, sobre o temor de quem está na região. Segundo relatos locais, os produtos essenciais como papel higiênico, farinha de milho, massas, frango, carne e leite foram os primeiros a desaparecer. Em alguns estabelecimentos restam apenas biscoitos e itens de baixa necessidade nutricional.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que novos ataques poderão ser realizados, portanto, enquanto o futuro político permanece incerto, a prioridade da população tem sido garantir mantimentos e se manter em casa.

Quem ficará no poder da Venezuela O líder venezuelano deverá ser submetido a julgamento em breve sob acusações de narcoterrorismo. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, acusa Maduro de chefiar o "Cartel de los Soles", organização apontada como responsável pelo tráfico internacional de drogas e outras atividades ilegais. A captura gerou uma vacância forçada no Palácio de Miraflores, elevando da tensão diplomática entre Washington e Caracas a níveis sem precedentes. Donald Trump afirmou a jornalistas que os Estados Unidos assumirão a administração da Venezuela de forma temporária, até que uma transição de poder "segura, adequada e prudente" seja viabilizada.