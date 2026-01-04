Rubio: EUA trabalharão com a Venezuela se fizerem 'escolha certa'

Trump em coletiva após operação militar na Venezuela / Crédito: JIM WATSON / AFP

Os Estados Unidos trabalharão com as atuais líderes da Venezuela se eles tomarem "as decisões certas", segundo afirmou o secretário de Estado americano, Marco Rubio. As declarações foram dadas em entrevista à emissora americana CBS News neste domingo, 4, um dia após a operação americana que capturou o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. "Vamos julgar tudo pelo que fizerem, e vamos ver o que fazem", disse Rubio no programa Face the Nation. "Eu sei o seguinte: se não tomarem as decisões certas, os Estados Unidos manterão diversas ferramentas de pressão para garantir a proteção dos nossos interesses", acrescentou.

Ao ser questionado sobre a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, o chefe da diplomacia americana lembrou "os objetivos" dos Estados Unidos e assegurou que Washington pretende "ver o que vai acontecer". O Tribunal Supremo da Venezuela determinou que Rodríguez assuma a presidência, após a captura de Maduro. "Queremos que o narcotráfico cesse. Não queremos ver mais gangues chegando ao nosso território. Queremos que a indústria do petróleo não beneficie piratas e adversários dos Estados Unidos, e sim o povo", insistiu Rubio. Para o secretário, não era possível trabalhar com Nicolás Maduro. "Trata-se de alguém que nunca respeitou nenhum dos acordos que firmou" e a quem "oferecemos, em várias ocasiões, a possibilidade de deixar o poder", prosseguiu.

"Essa medida permanece em vigor e representa uma enorme pressão que continuará existindo até que vejamos mudanças, não apenas para promover o interesse nacional dos Estados Unidos, que é a prioridade número um, mas também para levar a um futuro melhor para o povo da Venezuela", disse ele durante a entrevista. O secretário de Estado apontou também que é preciso melhorar a capacidade de extração de petróleo da Venezuela. "É óbvio que eles não têm capacidade para reativar essa indústria", disse ele. "Eles precisam de investimento de empresas privadas que só investirão sob certas garantias e condições". A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, que se tornou presidente interina no sábado, 3, impressionou o governo Trump por conta de sua gestão das reservas de petróleo da Venezuela, segundo informações do The New York Times. As pessoas envolvidas nas discussões disseram que intermediários convenceram Washington de que ela protegeria e promoveria futuros investimentos energéticos americanos no país.