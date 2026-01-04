'FAFO': o que significa gíria usada pelos EUA após ação militar

'FAFO': o que significa a gíria provocativa usada pelo governo Trump após captura de Maduro?Sigla é referência a uma frase utilizada para expressar satisfação quando uma pessoa sofre consequências negativas por ter feito algo que não deveria
A operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro neste sábado, 3, motivou uma série de postagens da Casa Branca nas redes sociais. Uma delas chamou a atenção dos internautas por uma provocação com a sigla "FAFO".
"Sem jogos. FAFO", publicou a Casa Branca, com uma foto em preto e branco de presidente Donald Trump. Segundo o dicionário Merriam-Webster, a sigla significa "F*** Around, Find Out" (Faça besteira e descubra, em português).
De acordo com o Merriam-Webster, a expressão tem sido usada na internet desde o final dos anos 2010, e ganhou mais adesão nos anos 2020. A sigla também serve como slogan do grupo neonazista Proud Boys.
Apesar de ter sido adotada por grupos extremistas, "FAFO" é usado por internautas de diferentes espectros políticos para expressar satisfação quando uma pessoa sofre consequências negativas por ter feito algo que não deveria. Os Estados Unidos acusam Maduro de narcoterrorismo e outros crimes.
Washington conduziu, no sábado, 3, uma série de bombardeios ao território da Venezuela e capturou Maduro e a esposa dele, Cilia Flores.
Trump afirmou que os Estados Unidos governarão a Venezuela até uma "transição segura". O presidente americano também disse que os americanos vão controlar as reservas de petróleo do país.
Segundo ele, as empresas americanas voltarão à Venezuela para consertar a infraestrutura petrolífera "e começarão a gerar lucro para o país".