'FAFO': o que significa gíria usada pelos EUA após ação militar

O presidente dos EUA, Donald Trump, autorizou operação militar na Venezuela que sequestrou o ditador Nicolás Maduro / Crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

A operação militar dos Estados Unidos na Venezuela, que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro neste sábado, 3, motivou uma série de postagens da Casa Branca nas redes sociais. Uma delas chamou a atenção dos internautas por uma provocação com a sigla "FAFO". "Sem jogos. FAFO", publicou a Casa Branca, com uma foto em preto e branco de presidente Donald Trump. Segundo o dicionário Merriam-Webster, a sigla significa "F*** Around, Find Out" (Faça besteira e descubra, em português).