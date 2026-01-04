Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deposição de Maduro na Venezuela coloca alerta para possíveis ações de Trump no Irã

A ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de intervir nos protestos iranianos ganhou uma nova urgência para Teerã depois de a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelos EUA, com o aumento da incerteza sobre até onde o republicano está disposto a ir na política externa, na avaliação de analistas.

"Isso confirma que Trump é imprevisível e que realmente tudo está em aberto em relação ao Irã", disse Sanam Vakil, diretora do programa para o Oriente Médio e Norte da África da Chatham House, um think tank em Londres.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã pediu que a Organização das Nações Unidas (ONU) intervenham para impedir o que chamou de "agressão ilegal" de Washington contra a Venezuela, e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, classificou a captura como "um claro exemplo de terrorismo de Estado".

Para o consultor iraniano da empresa de assessoria geopolítica Global Growth Advisors, Roozbeh Aliabadi, a captura de Maduro agora forçará o regime iraniano a considerar com mais atenção a possibilidade de depor o Líder Supremo Ali Khamenei à força. "A captura de Maduro muda completamente o jogo para o Irã. Abre possibilidades que não existiam antes no Irã", explica.

Nos últimos dias, o Irã acompanhou crescentes protestos desencadeados por insatisfação com a economia debilitada da República Islâmica, que estão exercendo nova pressão sobre a teocracia iraniana. Teerã ainda se recupera da guerra de 12 dias iniciada por Israel em junho, que levou os EUA a bombardear instalações nucleares no Irã.

A pressão econômica, intensificada em setembro com o retorno das sanções das Nações Unidas contra o país devido ao seu programa atômico, fez com que o rial iraniano despencasse, sendo negociado atualmente a cerca de 1,4 milhão por dólar.

"2026 começa como um pesadelo para a liderança iraniana", disse Mustapha Pakzad, analista geopolítico especializado no Irã. "As opções do regime foram significativamente reduzidas."

(Com informações da Associated Press e da Dow Jones Newswires)

