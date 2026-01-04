Deposição de Maduro na Venezuela coloca alerta para possíveis ações de Trump no Irã

"Isso confirma que Trump é imprevisível e que realmente tudo está em aberto em relação ao Irã", disse Sanam Vakil, diretora do programa para o Oriente Médio e Norte da África da Chatham House, um think tank em Londres.

A ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de intervir nos protestos iranianos ganhou uma nova urgência para Teerã depois de a captura do líder venezuelano Nicolás Maduro pelos EUA, com o aumento da incerteza sobre até onde o republicano está disposto a ir na política externa, na avaliação de analistas.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã pediu que a Organização das Nações Unidas (ONU) intervenham para impedir o que chamou de "agressão ilegal" de Washington contra a Venezuela, e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, classificou a captura como "um claro exemplo de terrorismo de Estado".

Para o consultor iraniano da empresa de assessoria geopolítica Global Growth Advisors, Roozbeh Aliabadi, a captura de Maduro agora forçará o regime iraniano a considerar com mais atenção a possibilidade de depor o Líder Supremo Ali Khamenei à força. "A captura de Maduro muda completamente o jogo para o Irã. Abre possibilidades que não existiam antes no Irã", explica.

Nos últimos dias, o Irã acompanhou crescentes protestos desencadeados por insatisfação com a economia debilitada da República Islâmica, que estão exercendo nova pressão sobre a teocracia iraniana. Teerã ainda se recupera da guerra de 12 dias iniciada por Israel em junho, que levou os EUA a bombardear instalações nucleares no Irã.

A pressão econômica, intensificada em setembro com o retorno das sanções das Nações Unidas contra o país devido ao seu programa atômico, fez com que o rial iraniano despencasse, sendo negociado atualmente a cerca de 1,4 milhão por dólar.