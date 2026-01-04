Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conselho de segurança da ONU debaterão situação na Venezuela em reunião extraordinária

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) se reunirá de forma extraordinária amanhã, dia 5, às 12h (horário de Brasília), para debater a situação da Venezuela após a operação dos Estados Unidos que resultou na queda do ditador Nicolás Maduro. O encontro foi solicitado pela Colômbia, com apoio de Rússia e China, e o Brasil deve participar.

O horário da reunião consta na agenda do CSNU sob o título "Ameaças à paz e segurança internacionais". É o país presidente do Conselho que define o cronograma do órgão, que atualmente é a Somália. Um diplomata brasileiro observa, na condição de anonimato, que mudanças de horário podem ocorrer e que é normal.

A reunião de amanhã reunirá representantes dos 15 membros e será transmitida pela TV da ONU. Órgão máximo de decisão, o CSNU é composto por 15 países, sendo cinco deles com assento permanente e dez com vagas rotativas. Os membros permanentes são China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia; todos têm poder de veto.

A ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, afirmou, ontem, que o Brasil vai participar da participar da reunião extraordinária do Conselho de Segurança para debater a situação da Venezuela.

Por sua vez, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, afirmou estar "profundamente alarmado" com a ação militar dos EUA na Venezuela. Segundo ele, independentemente da situação no país, tais acontecimentos constituem um "precedente perigoso".

No fim do ano passado, o órgão de segurança máxima da ONU se reuniu duas vezes, entre outubro e dezembro, em razão das crescentes tensões entre os EUA e a Venezuela.

