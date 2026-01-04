Conselho de segurança da ONU debaterão situação na Venezuela em reunião extraordinária

O horário da reunião consta na agenda do CSNU sob o título "Ameaças à paz e segurança internacionais". É o país presidente do Conselho que define o cronograma do órgão, que atualmente é a Somália. Um diplomata brasileiro observa, na condição de anonimato, que mudanças de horário podem ocorrer e que é normal.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) se reunirá de forma extraordinária amanhã, dia 5, às 12h (horário de Brasília), para debater a situação da Venezuela após a operação dos Estados Unidos que resultou na queda do ditador Nicolás Maduro. O encontro foi solicitado pela Colômbia, com apoio de Rússia e China, e o Brasil deve participar.

A reunião de amanhã reunirá representantes dos 15 membros e será transmitida pela TV da ONU. Órgão máximo de decisão, o CSNU é composto por 15 países, sendo cinco deles com assento permanente e dez com vagas rotativas. Os membros permanentes são China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia; todos têm poder de veto.

A ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, afirmou, ontem, que o Brasil vai participar da participar da reunião extraordinária do Conselho de Segurança para debater a situação da Venezuela.

Por sua vez, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, afirmou estar "profundamente alarmado" com a ação militar dos EUA na Venezuela. Segundo ele, independentemente da situação no país, tais acontecimentos constituem um "precedente perigoso".

No fim do ano passado, o órgão de segurança máxima da ONU se reuniu duas vezes, entre outubro e dezembro, em razão das crescentes tensões entre os EUA e a Venezuela.