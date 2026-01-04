Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Forças Armadas da Venezuela pedem que população 'retome suas atividades' após queda de Maduro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

As Forças Armadas da Venezuela pediram para a população venezuelana "retomar suas atividades" com normalidade após o ditador Nicolás Maduro ter sido deposto e capturado em uma operação militar americana.

"Chamo o povo da Venezuela a retomar suas atividades econômicas, trabalhistas, de todo tipo, educativas, nos próximos dias e a pátria deve encaminhar-se sobre seu trilho constitucional", disse o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, em um pronunciamento televisivo.

O ministro também insistiu para que os cidadãos mantenham a paz, a ordem, para não cair "nas tentações da guerra psicológica da ameaça do medo que querem nos impor".

Neste domingo, 4, a capital venezuelana, Caracas, estava excepcionalmente tranquila, com poucos veículos circulando. Lojas de conveniência, postos de gasolina e outros estabelecimentos comerciais estavam em sua maioria fechados.

As ruas, normalmente cheias de corredores e ciclistas, estavam praticamente vazias, e o palácio presidencial da Venezuela era guardado por civis armados e membros das Forças Armadas.

Fora da capital, no Estado de La Guira, famílias cujas casas foram danificadas pelas explosões durante a operação que capturou Maduro e sua mulher ainda estavam limpando os escombros. Alguns prédios ficaram com paredes abertas.

Após a mudança radical na Venezuela e as promessas do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos "governariam" a Venezuela com a ajuda da vice-presidente de Maduro, Delcy Rodríguez, ninguém no país parecia saber como estavam as coisas ou o que estava por vir.

Em um bairro de baixa renda no leste de Caracas, o operário Daniel Medalla sentou-se nos degraus de uma igreja católica e disse a alguns paroquianos que novamente não haveria missa matinal.

Medalla teorizou que as ruas permaneceram praticamente vazias não porque as pessoas estivessem preocupadas com outra greve, mas porque temiam a repressão do governo se ousassem comemorar, após uma forte repressão governamental durante as tensas eleições do ano passado.

"Estávamos ansiosos por isso", disse Medalla, 66, sobre a saída de Maduro. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

