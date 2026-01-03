Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após prisão de Maduro, políticos brasileiros travam guerra de narrativas nas redes sociais

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A polarização entre os políticos brasileiros de direita e esquerda foi acentuada neste sábado, dia 3, após as notícias sobre a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos, numa operação militar realizada nas últimas horas.

Na guerra de narrativas, políticos da direita foram às redes sociais celebrar a prisão, dizendo que a medida representa a "libertação do país". Além disso, tentaram colar a imagem de Maduro à do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem tem uma relação de longa data, embora estejam distantes neste mandato.

Já os representantes da esquerda classificaram a prisão como um "crime" e uma "agressão" dos Estados Unidos, que teria infringido o direito internacional. O tom das manifestações é de denúncia da ação militar e de preocupação com a instabilidade na região.

Manifestações

O deputado federal e ex-ministro Osmar Terra (PL-RS) celebrou a prisão de Maduro e previu implicações para a América Latina: "Maduro capturado! Nada será como antes amanhã, nas Américas. Os ditadores estão em pânico! Viva a liberdade!", afirmou, em postagem nas redes sociais. "Os demais tiranos da América Latina vão colocar as barbas de molho. A conversa sobre liberdade de opinião e democracia será outra agora em todos os países latino americanos ! Inclusive aqui no Brasil."

O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), descendente da antiga família imperial brasileira, foi ainda mais direto: "Maduro, amigo de Lula e recebido com honras no Brasil, termina como todos os tiranos: desacreditado, isolado e preso. Esse é o fim do 'modelo' que a esquerda admira, ruína, exílio ou cadeia", declarou.

O deputado General Girão (PL-RN) postou: "Viva a Liberdade! Queremos o mesmo para o Brasil". Já a deputada Bia Kicks (PL-DF) disse: "Que notícia maravilhosa! Ditador sanguinário Maduro capturado e liberdade para o povo Venezuelano."

Na esfera da esquerda, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), reforçou o discurso de ataque à soberania da região. "Inaceitável o ataque dos EUA contra à Venezuela. Ataque a soberania de um país que luta pra preservar sua principal riqueza que é o petróleo. Uma das maiores reservas do mundo", afirmou. "Para Trump a questão não é democracia nem muito menos a vida de civis. Nunca mexeu uma palha contra o genocídio de Gaza. O que quer é um governo dócil aos EUA que se submeta aos seus interesses econômicos. A América Latina está sendo agredida, mais uma vez!", emendou Zarattini.

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) também chamou a ação militar de "gravíssima e inaceitável". "A escalada de guerra do Governo Trump chega ao nosso continente em busca do petróleo - a Venezuela detém cerca de 17% das reservas globais. A América do Sul deve se unir pela justiça, paz e princípio da não intervenção. A Constituição Federal guia o Brasil a se posicionar pela autodeterminação dos povos", afirmou.

O deputado José Guimarães (PT-CE), disse: "Essa agressão criminosa dos EUA contra a Venezuela fere o direito internacional e a soberania do povo Venezuelano".

Até o começo da manhã deste sábado, 3, os presidente da Câmara e do Senado não haviam se manifestado oficialmente sobre a situação, assim como não havia declarações do presidente da República.

