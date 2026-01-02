Autoridades identificam 113 feridos no incêndio de Ano Novo na Suíça

O incêndio que destruiu um bar na estação de esqui suíça de Crans-Montana no Ano Novo deixou até agora 119 feridos, dos quais 113 foram identificados, incluindo 14 franceses, 11 italianos e quatro sérvios, informou a polícia nesta sexta-feira, 2.

As autoridades confirmaram 40 mortes até o momento. "Cerca de 50 feridos foram ou serão transferidos em breve para países europeus, para centros especializados em queimaduras graves", disse Mathias Reynard, presidente de governo do cantão de Valais, em uma coletiva de imprensa em Sion.