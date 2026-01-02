Suíça trabalha para identificar vítimas de incêndio em festa de Ano Novo

Pessoas se reúnem em memoriais improvisados ​​perto do bar destruído por um incêndio durante as comemorações de Ano Novo na cidade turística de esqui alpino de Crans-Montana, na Suíça / Crédito: MAXIME SCHMID / AFP

As autoridades suíças trabalhavam, nesta sexta-feira, 2, para identificar as quase 40 pessoas que morreram no incêndio que destruiu, durante as comemorações do Ano Novo, um bar na luxuosa estação de esqui de Crans-Montana. Nas ruas do centro da localidade, algumas famílias com crianças vestidas com roupas de esqui se preparavam para um dia na neve. Contudo, nos poucos cafés abertos no início da manhã, a tragédia estava em todas as conversas.

As redes sociais são dominadas por apelos para tentar encontrar os desaparecidos. A procuradora-geral do cantão de Valais, no sudoeste da Suíça, Béatrice Pilloud, disse que foram mobilizados grandes recursos "para identificar as vítimas e devolver seus corpos às famílias o mais rápido possível". "O trabalho pode levar vários dias", afirmou o chefe de polícia do cantão, Frédéric Gisler. Além das vítimas fatais, as autoridades contabilizam 115 feridos, pelo menos 80 deles em estado crítico, afirmou Mathias Reynard, presidente do governo regional de Valais, ao jornal Walliser Bote.

O incêndio começou por volta de 1h30 GMT de quinta-feira, 1º de janeiro (21h30 de quarta-feira em Brasília), no bar Le Constellation de Crans-Montana, um local frequentado por turistas, muitos deles jovens, que celebravam o Ano Novo. As autoridades ainda não conseguiram determinar quantas pessoas estavam no bar de dois andares, um deles subterrâneo, com capacidade para pelo menos 300 pessoas, segundo o site do establecimento

"Tentamos localizar os nossos amigos. Tiramos muitas fotos e postamos no Instagram, no Facebook e em todas as redes sociais possíveis para tentar encontrá-los", afirmou Eleonore, de 17 anos. "Mas não há nada. Sem resposta. Ligamos para os pais, nada, nem mesmo os pais sabem de nada", acrescentou. "Atmosfera pesada" "A atmosfera está pesada", declarou à AFP Dejan Bajic, um turista de 56 anos de Genebra que frequenta a estação de esqui desde 1974. "É como um pequeno vilarejo, todos nós conhecemos alguém que conhece alguém afetado".

Na rua em frente ao bar, várias pessoas depositaram flores. As testemunhas que concederam entrevistas a vários meios de comunicação concordam sobre a possível causa da tragédia: sinalizadores posicionados em garrafas de champanhe que tocaram o teto do bar e provocaram o incêndio. Segundo várias pessoas, era algo habitual no estabelecimento.