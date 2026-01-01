'A história se repete', diz coletivo de sobreviventes da Boate Kiss sobre incêndio na Suíça; tragédias em baladas se acumulam nos últimos anos

Police Cantonale Valaisanne Imagem divulgada pela polícia local mostra terraço do Le Constellacion — acredita-se que incêndio tenha começado em andar inferior O incêndio no bar Le Constellation, já considerado uma das piores tragédias da história da Suíça, soma-se a outras que deixaram centenas de mortos em boates e bares ao redor do mundo nas últimas décadas. O incêndio, no primeiro dia do ano, deixou ao menos 40 mortos e mais de cem feridos, segundo autoridades do país.

Grupo que reúne sobreviventes e amigos de vítimas do incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o coletivo Kiss: que não se repita postou nas redes sociais: "A história se repete". Na madrugada de 27 de janeiro de 2013, 242 pessoas morreram devido a um incêndio dentro da boate gaúcha, causado por um artefato pirotécnico acendido pela banda Gurizada Fandangueira. Sobreviventes da tragédia na Suíça relataram que uma garçonete teria colocado velas de aniversário em cima de algumas garrafas de champanhe e que uma delas foi erguida. "Em questão de segundos, todo o teto estava em chamas. Tudo era de madeira", disse uma turista francesa ao canal BFMTV.

As imagens de incêndio que atingiu bar na Suíça: 'Alegria virou tragédia' The British Broadcasting Corporation Um aparente vídeo promocional do Le Constellation, de maio de 2024, mostra mulheres usando capacetes de motociclista caminhando pelo bar enquanto carregam sinalizadores em garrafas de bebidas alcoólicas acima da cabeça. Autoridades de investigação na Suíça, entretanto, ainda não confirmam o que pode ter causado o incêndio. Relembre outras tragédias em festas em espaços fechados ao redor do mundo nos últimos anos.

Boate Kiss, Rio Grande do Sul (2013) Kiss: Que Não Se Repita/Divulgação Investigação apontou irregularidades na Kiss, como excesso de lotação, extintores quebrados e falta de treinamento Em 27 de janeiro de 2013, o fogo durante a festa universitária "Agromerados" causou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas, em sua maioria jovens. O incêndio começou quando o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, acendeu um artefato pirotécnico. Em poucos segundos, uma fagulha alcançou o revestimento de poliuretano do teto do palco. As chamas logo se alastraram.

Em 2021, um julgamento foi realizado e resultou na condenação de quatro pessoas: os sócios da boate, Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann; e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão. Esse júri chegou a ser a anulado, mas em abril de 2025 o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve as condenações. Boate Pulse, Macedônia do Norte (2025) EORGI LICOVSKI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Imagem mostra teto da boate após incêndio que deixou dezenas de mortos Em 2025, um dos casos mais graves foi o da boate Pulse, na cidade de Kocani, na Macedônia do Norte.