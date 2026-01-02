Jogador de 19 anos é uma das vítimas de incêndio em boate na Suíça no Réveillon

Tahirys Dos Santos, que atua pelo time B do Metz, da França, está internado em estado grave em um hospital na Alemanha

Com dupla nacionalidade — francesa e cabo-verdiana —, Tahirys se formou nas categorias de base do Metz e atualmente defende a equipe B do clube. O jogador sofreu queimaduras graves e ele foi transferido de avião para um hospital na Alemanha, onde permanece internado e recebe tratamento especializado.

O meio-campista Tahirys dos Santos, de 19 anos, jogador do Metz, da França foi uma das vítimas do trágico incêndio ocorrido em Crans-Montana, na Suíça, durante a virada do ano. O clube francês confirmou a informação e manifestou solidariedade ao atleta e à sua família.

Além disso, o incêndio, registrado em um bar turístico da cidade suíça na noite de réveillon, deixou um saldo devastador. Ao todo, 47 pessoas morreram, enquanto outras 115 ficaram feridas, tornando o episódio um dos mais graves acidentes recentes na região.

Em comunicado oficial, o Metz lamentou profundamente o ocorrido e confirmou o envolvimento do atleta no incidente. “O FC Metz tem a tristeza de anunciar que Tahirys Dos Santos, jogador do clube originário de Mont-Saint-Martin, ficou ferido durante o incêndio ocorrido em Crans-Montana, na Suíça, na noite de réveillon”, informa o comunicado.

Por fim, o Metz também estendeu publicamente sua solidariedade à família de Tahirys, informou que divulgará atualizações sobre o estado de saúde do jogador quando houver novidades e pediu, sobretudo, respeito à privacidade do atleta e de seus familiares durante o período de recuperação.

