Senha 'Louvre': falha clássica causa roubo do museu

Policiais franceses ao lado de um elevador de móveis usado por ladrões para entrar no Museu do Louvre / Crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP

Relatórios internos divulgados após o roubo de joias avaliadas em cerca de 102 milhões de dólares no Museu do Louvre, em Paris, revelaram uma falha de segurança inusitada e grave: o sistema de vigilância da instituição usava a senha “Louvre”. O caso, que chocou a França e o mundo, escancarou um cenário de negligência tecnológica e estrutural em um dos museus mais prestigiados do planeta.

O episódio reacendeu o debate sobre a modernização tecnológica de museus e instituições culturais em todo o mundo. Como o roubo ao Museu do Louvre aconteceu

O crime ocorreu em 19 de outubro de 2025, por volta das 10h da manhã, em plena luz do dia. Três homens vestidos como técnicos de manutenção entraram pela entrada lateral do museu com credenciais aparentemente legítimas. Aproveitando-se de uma brecha no sistema de controle interno que, segundo investigações, estava vulnerável devido ao uso de senhas simples e servidores desatualizados, eles conseguiram desativar parcialmente as câmeras e os sensores de movimento da Galeria Apollo, onde ficam expostas as Joias da Coroa Francesa.

Em menos de oito minutos, os criminosos retiraram diversas peças raras, incluindo o colar de safiras de Maria Antonieta e um broche pertencente a Napoleão III. A ação foi tão precisa que as autoridades acreditam ter sido planejada com o auxílio de alguém com acesso interno ao museu. Reações e consequências Após o roubo, o governo francês determinou uma ampla auditoria em todos os museus nacionais. A ministra da Cultura reconheceu que o país negligenciou protocolos básicos de segurança e anunciou a criação de uma força-tarefa para revisar sistemas de vigilância e controle de acesso.