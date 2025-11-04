Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeitos de roubo ao Louvre são presos momentos antes de jogo entre Paris FC e Lyon

Suspeitos de roubo ao Louvre são presos momentos antes de jogo entre Paris FC e Lyon

Grupo se dirigia ao estádio Charléty, em Paris, para acompanhar o importante confronto da Ligue 1 no momento da abordagem dos agentes locais
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia francesa prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento no roubo milionário de joias históricas do Museu do Louvre momentos antes do início da partida entre Paris FC e Lyon, realizada no estádio Charléty, em Paris. As detenções ocorreram no entorno do estádio, na noite da última segunda-feira (3), após identificação por câmeras de segurança.

Os suspeitos estavam a caminho da partida, válida pela primeira divisão do Campeonato Francês, quando ocorreu a ação. A partida marcava o retorno do Paris FC à elite do futebol após 46 anos e terminou empatada em 3 a 3. 

As autoridades monitoravam os suspeitos desde a identificação por imagens captadas no dia do crime, segundo o jornal L’Équipe. Quando os agentes confirmaram a presença dos alvos nos arredores do Charléty, acionaram unidades para realizar as prisões sem comprometer a segurança do evento esportivo.

Roubo no Louvre em sete minutos 

O assalto ocorreu em uma ação que durou apenas sete minutos, no dia 19 de outubro. Dois homens estacionaram um elevador portátil próximo ao Louvre, subiram até o segundo andar e acessaram uma das janelas laterais do museu.

Lá dentro, conseguiram violar vitrines e roubar nove peças de valor. As famosas joias pertencentes ao período de Napoleão Bonaparte e da monarquia francesa estão entre os objetivos roubados na ação. 

Os ladrões utilizaram motocicletas para deixar a região do museu durante a fuga. Até o momento, apenas a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi recuperada pelos agentes envolvidos. As demais seguem desaparecidas. 

A polícia considera o episódio um dos furtos mais audaciosos da história recente do país, sobretudo pelo método dos criminosos. Isso porque além do valor estimado do prejuízo — cerca de 88 milhões de euros —, os assaltantes agiram de forma extremamente silenciosa e precisa. 

Investigação aponta grupo amador 

Contrariando as primeiras especulações de envolvimento do crime organizado, a procuradora de Paris, Laure Beccuau, afirmou que os suspeitos pertencem a um grupo local. Ela afirmou, ainda, que os envolvidos não possuem histórico de grandes operações criminosas.

Segundo a magistrada, não se trata de “uma delinquência cotidiana”, mas de “um tipo de crime que geralmente não associamos aos escalões superiores do crime organizado”. 

A investigação revelou que todos os detidos residem em Seine-Saint-Denis, área periférica e de menor poder aquisitivo ao norte da capital francesa. Entre os quatro primeiros detidos está a namorada de um dos suspeitos. Outros dois indivíduos, ambos de 38 anos, foram formalmente acusados ontem (3), ampliando para oito o número de réus no processo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar