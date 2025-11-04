Suspeitos de roubo ao Louvre são presos momentos antes de jogo entre Paris FC e Lyon

Grupo se dirigia ao estádio Charléty, em Paris, para acompanhar o importante confronto da Ligue 1 no momento da abordagem dos agentes locais / Crédito: Jogada 10

A polícia francesa prendeu quatro pessoas suspeitas de envolvimento no roubo milionário de joias históricas do Museu do Louvre momentos antes do início da partida entre Paris FC e Lyon, realizada no estádio Charléty, em Paris. As detenções ocorreram no entorno do estádio, na noite da última segunda-feira (3), após identificação por câmeras de segurança.

Os suspeitos estavam a caminho da partida, válida pela primeira divisão do Campeonato Francês, quando ocorreu a ação. A partida marcava o retorno do Paris FC à elite do futebol após 46 anos e terminou empatada em 3 a 3. As autoridades monitoravam os suspeitos desde a identificação por imagens captadas no dia do crime, segundo o jornal L’Équipe. Quando os agentes confirmaram a presença dos alvos nos arredores do Charléty, acionaram unidades para realizar as prisões sem comprometer a segurança do evento esportivo. Roubo no Louvre em sete minutos O assalto ocorreu em uma ação que durou apenas sete minutos, no dia 19 de outubro. Dois homens estacionaram um elevador portátil próximo ao Louvre, subiram até o segundo andar e acessaram uma das janelas laterais do museu. Lá dentro, conseguiram violar vitrines e roubar nove peças de valor. As famosas joias pertencentes ao período de Napoleão Bonaparte e da monarquia francesa estão entre os objetivos roubados na ação.

Os ladrões utilizaram motocicletas para deixar a região do museu durante a fuga. Até o momento, apenas a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi recuperada pelos agentes envolvidos. As demais seguem desaparecidas. A polícia considera o episódio um dos furtos mais audaciosos da história recente do país, sobretudo pelo método dos criminosos. Isso porque além do valor estimado do prejuízo — cerca de 88 milhões de euros —, os assaltantes agiram de forma extremamente silenciosa e precisa. Investiga ção aponta grupo amador Contrariando as primeiras especulações de envolvimento do crime organizado, a procuradora de Paris, Laure Beccuau, afirmou que os suspeitos pertencem a um grupo local. Ela afirmou, ainda, que os envolvidos não possuem histórico de grandes operações criminosas.