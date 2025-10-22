Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Louvre afirma que coroa imperial danificada durante roubo poderá ser restaurada

Autor AFP
Tipo Notícia

A diretora do Museu do Louvre declarou nesta quarta-feira (22) que a coroa incrustada com diamantes e esmeraldas, que caiu no chão enquanto os ladrões fugiam com joias imperiais no fim de semana, poderá ser restaurada.

A coroa, do século XIX e pertencente à imperatriz Eugenia — esposa de Napoleão III — está adornada com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, segundo o site do museu.

"As avaliações iniciais sugerem que uma delicada restauração é possível", afirmou Laurence des Cars, diretora do Louvre.

Des Cars explicou que a peça provavelmente não foi danificada pela queda, mas sim quando os ladrões tentaram retirá-la à força por uma abertura estreita demais da sua vitrine. "Foi esmagada ao ser extraída da vitrine", detalhou.

Após um estudo realizado em 2014, o museu encomendou novas vitrines de "alta joalheria ultrarresistentes" para abrigar as joias da coroa na Galeria Apolo, lembrou des Cars.

"O vidro não se quebrou; ele rachou, e os ladrões conseguiram passar as mãos, mas o vidro resistiu", explicou.

Os ladrões fugiram com outras oito peças, entre elas um colar de esmeraldas e diamantes que Napoleão I deu à sua esposa, a imperatriz Maria Luísa.

