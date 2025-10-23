Roubo no Louvre: vídeos revelam momento da ação e fuga

Vídeos mostram roubo e fuga de ladrões do Louvre; assistaImagens divulgadas nas redes sociais mostram criminosos em motocicletas fugindo após invadir área próxima ao museu mais famoso do mundo; assista
O Museu do Louvre, em Paris, um dos pontos turísticos mais visitados do planeta, foi palco de uma cena digna de cinema nesse domingo, 19.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que criminosos armados realizam um roubo na Galerie d'Apollon e fogem.
As imagens rapidamente viralizaram e reacenderam o debate sobre a segurança em pontos turísticos da capital francesa. Veja vídeos do momento:
Vídeos da fuga dos ladrões do Louvre
A polícia de Paris foi acionada imediatamente e iniciou uma operação de busca na região central da cidade. Helicópteros e patrulhas de rua foram mobilizados, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
O Museu do Louvre, famoso por abrigar obras como a “Mona Lisa” e a “Vênus de Milo”, teve parte das Joias da Coroa Francesa levada pelos criminosos.
O incidente causou pânico entre turistas e reforçou o alerta sobre furtos e assaltos em áreas turísticas de Paris, especialmente nas proximidades de grandes atrações.
Roubo no Museu do Louvre
O caso gerou ampla repercussão internacional e chamou atenção pela ousadia dos criminosos, que agiram em plena luz do dia, em uma das regiões mais vigiadas da Europa.
Segundo o Ministério do Interior da França, o caso está sendo tratado como roubo qualificado e as autoridades estão analisando as imagens de câmeras de segurança públicas e privadas.
O valor estimado dos itens roubados ainda não foi divulgado.