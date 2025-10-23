Roubo no Louvre: vídeos revelam momento da ação e fuga

Policiais em frente ao Louvre, após o museu ter sido assaltado na manhã de domingo, 19 de outubro de 2025 / Crédito: DIMITAR DILKOFF / AFP

O Museu do Louvre, em Paris, um dos pontos turísticos mais visitados do planeta, foi palco de uma cena digna de cinema nesse domingo, 19. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que criminosos armados realizam um roubo na Galerie d'Apollon e fogem.

As imagens rapidamente viralizaram e reacenderam o debate sobre a segurança em pontos turísticos da capital francesa. Veja vídeos do momento: Vídeos da fuga dos ladrões do Louvre A polícia de Paris foi acionada imediatamente e iniciou uma operação de busca na região central da cidade. Helicópteros e patrulhas de rua foram mobilizados, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O Museu do Louvre, famoso por abrigar obras como a “Mona Lisa” e a “Vênus de Milo”, teve parte das Joias da Coroa Francesa levada pelos criminosos.