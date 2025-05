Eventos extremos se tornam 2,5 vezes mais prováveis com mudanças climáticas

Em 2021, as cheias do rio Joruá atingiram uma média 48% a mais do que o esperado para o período / Crédito: Marcos Vicentti

Eventos extremos como a cheia do Rio Juruá, registrada em 2021, têm hoje uma probabilidade 2,5 vezes maior de ocorrer devido às mudanças climáticas provocadas por ações humanas. É o que aponta um estudo divulgado nesta quinta-feira, 29. A pesquisa constatou que 61% do aumento nas inundações está diretamente relacionado à influência humana, o que reduziu o intervalo natural entre episódios de 107 para apenas 42 anos.

O Rio Juruá, que atravessa os estados do Acre e Amazonas, registrou uma precipitação histórica entre dezembro de 2020 e março de 2021, com volume 48% acima do esperado para o período. O resultado foi a inundação de 25 km² de área urbana e 1.150 km² de pastagens, contaminando solos agrícolas e dificultando o deslocamento de milhares de moradores. Segundo o estudo, os impactos diretos sobre vidas humanas foram significativos: somando dados do Acre e Amazonas, estima-se que mais de 71 mil pessoas tenham sido diretamente afetadas (com perda de casas, plantações e até entes queridos) e outras 123 mil indiretamente atingidas (por isolamento, falta de serviços e assistência). Um dos casos que chama atenção é o da cidade de Jordão, no Acre, em que o número de afetados (9.445) superou a população oficial registrada (cerca de 6.577 habitantes em 2021), o que pode indicar um sub-registro populacional ou a presença de muitas pessoas temporariamente na região. Em Itamarati, no Amazonas, quase metade da população de 7.777 habitantes foi atingida. Houve também mortes confirmadas em cidades como Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Atalaia do Norte. No total, a bacia do Rio Juruá abrange 22 municípios brasileiros, distribuídos entre os dois estados.