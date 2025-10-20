Corte da UE entende que pets são 'bagagem', não passageiros

"Embora o significado comum da palavra 'bagagem' se refira a objetos, isso por si só não leva à conclusão de que os animais de estimação estejam fora desse conceito", disse tribunal europeu / Crédito: Reprodução/Freepik

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) emitiu um parecer na quinta-feira, 16/10, em que define que pets transportados no porão em voos comerciais não podem ser equiparados a passageiros e, para fins de litígios, devem ser considerados como "bagagem". "Embora o significado comum da palavra 'bagagem' se refira a objetos, isso por si só não leva à conclusão de que os animais de estimação estejam fora desse conceito", disse a Corte, "sob a condição de que todos os requisitos de bem-estar animal sejam plenamente respeitados durante o transporte."

OPINIÃO | Jéssica Castelo Branco: As férias estão chegando e nós NÃO SOMOS BAGAGEM! A decisão, favorável à companhia aérea espanhola Iberia, rejeita um pedido de danos morais de uma passageira que processava a empresa pela perda de seu cão no aeroporto de Buenos Aires. "O cachorro escapou enquanto era levado para o avião e não pôde ser recuperado", disse o TJUE. As decisões da Corte não decidem o litígio em si, mas interpretam o caso à luz do direito da União Europeia. Caberá ao tribunal nacional que levantou o questionamento, neste caso, a Justiça espanhola, a tomar a decisão final sobre a disputa.

Leia mais É permitido andar com animais domésticos no metrô e VLT? Entenda Sobre o assunto É permitido andar com animais domésticos no metrô e VLT? Entenda Passageira pediu indenização por danos não materiais A passageira reivindicou uma compensação de 5 mil euros (R$ 31 mil) por danos não materiais sofridos em decorrência do desaparecimento do animal. A Iberia aceitou sua responsabilidade e o direito à compensação, mas entendeu que a indenização deveria se enquadrar no limite estabelecido para perda de bagagem.