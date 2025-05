Cão de serviço é impedido de embarcar e voo para Portugal é cancelado

Tedy é o cão de serviço de uma garota autista de 12 anos que se mudou do Brasil para Portugal. Após companhia aérea negar embarque duas vezes, eles seguem separados / Crédito: Reprodução / Acervo pessoal

A companhia aérea portuguesa TAP teve um voo cancelado após a empresa se recusar a levar um cão de serviço, mesmo com decisão judicial determinando o transporte do animal. O avião deveria ter saído do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e tinha como destino Lisboa, capital portuguesa. Um gerente da empresa foi autuado pela Polícia Federal por descumprir a decisão da Justiça. O cão de serviço chamado de Tedy deveria ter sido levado para uma criança autista de 12 anos de idade que está em Lisboa há quase dois meses. A empresa disse que o cachorro poderia ir no bagageiro, mas a passageira responsável pelo cachorro se recusou.



O voo que levaria Tedy estava marcado para decolar às 15h40min desse sábado, 24. Um segundo voo da mesma companhia estava marcado para às 20h25min, mas acabou atrasando. O check-in dos passageiros da segunda aeronave só começou após as 23 horas.

O Certificado Veterinário Internacional (CVI) conseguido pela família, que autoriza o embarque do animal, vence neste domingo, 25.

Como não houve autorização para que a mulher embarcasse com o animal, após 12 horas de espera no aeroporto, eles acabaram voltando para casa. Na próxima segunda, 26, a família de Tedy deve entrar com novo pedido na Justiça.



Em nota ao g1 Rio de Janeiro, a TAP alegou que "a pessoa que necessita de acompanhamento do referido animal não realizaria a viagem neste voo de hoje. Sendo o animal acompanhado por passageira que não necessita do referido serviço". "A TAP lamenta a situação, que lhe é totalmente alheia, mas reforçamos que jamais poremos em risco a segurança dos nossos passageiros, nem mesmo por ordem judicial", completou a companhia aérea.

Cão de serviço impedido de embarcar: situação começou em 8 de abril A confusão entre a família e a companhia portuguesa começou em oito de abril. Naquele dia, o pai, a mãe, a criança e o animal chegaram ao aeroporto para embarcarem para Lisboa, para onde o pai, que é médico, foi para trabalhar. Na hora do embarque, a TAP recusou o embarque do cachorro.

O pai da criança entrou com uma ação na Justiça, relatando que a "separação forçada" entre a filha e o cão "resultou em prejuízos emocionais significativos para ambos".