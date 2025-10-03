ICE: O que é o serviço de imigração dos Estados Unidos?

O ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos) vem sendo alvo de controvérsias no Governo Trump / Crédito: Christopher Dilts

O termo “ICE” (Immigration and Customs Enforcement) refere-se à agência federal dos Estados Unidos criada em 2003 no contexto da reorganização das estruturas de segurança nacional após os atentados de 11 de setembro. A ICE pertence ao Departamento de Segurança Interna (DHS) e é um dos principais órgãos encarregados da aplicação das leis de imigração, fiscalização aduaneira, combate ao crime transnacional e à movimentação ilegal de pessoas e bens em território americano.

O atual presidente dos EUA, Donald Trump, se elegeu com a promessa de frear a imigração ilegal e deportar pessoas que vivem no país sem documentos, sob o argumento de que uma imigração descontrolada estaria "envenenando o sangue do país", "tomando vagas de emprego" de americanos e "pressionando serviços públicos". A missão oficial da ICE inclui proteger os EUA contra crimes que cruzam fronteiras, evitar imigração ilegal e preservar a segurança nacional e pública. A agência atua com base em mais de 400 leis federais diferentes, o que lhe confere ampla de atuação. ICE: estrutura e principais divisões A ICE é dividida em duas diretorias de aplicação da lei com funções específicas:

Enforcement and Removal Operations (ERO): essa divisão cuida da parte mais visível e controversa do trabalho da ICE. É responsável por identificar, deter, manter em custódia e remover (deportar) pessoas que se encontram em situação irregular nos Estados Unidos. Essa função inclui decisões sobre quem deve ficar detido ou ser libertado sob supervisão até o julgamento de deportação.



Homeland Security Investigations (HSI): atua no combate ao crime transnacional, investiga fraudes migratórias, tráfico de pessoas, contrabando, lavagem de dinheiro, crime cibernético, entre outros delitos que envolvem fronteiras, sistemas financeiros e redes criminosas. Além dessas diretorias, a ICE possui divisões de apoio administrativo, jurídico (Office of Principal Legal Advisor) e de integridade institucional (Office of Professional Responsibility). É importante observar que a ICE não patrulha as fronteiras dos EUA, essa função cabe ao Customs and Border Protection (CBP), agência separada também vinculada ao DHS. >>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

A ICE foi instituída como parte do Homeland Security Act de 2002, que reorganizou várias agências federais dos EUA para criar o Departamento de Segurança Interna. A reestruturação agrupou atribuições que antes estavam distribuídas entre órgãos como o Serviço de Imigração e Naturalização (INS) e a Receita Federal dos EUA (customs). Desde sua fundação, a ICE adquiriu poderes civis e criminais para agir em casos de imigração ilegal e de contrabando, combinando funções que antes estavam fragmentadas. ICE: atuação prática e exemplos recentes A atuação da ICE pode gerar repercussão intensa, especialmente em operações em grandes centros urbanos e regiões com alta presença de imigrantes. Alguns exemplos recentes demonstram como a agência opera: