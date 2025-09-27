Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump anuncia envio de tropas federais para Portland após protestos contra sede do ICE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 27, que vai enviar tropas à cidade de Portland, no Estado americano de Oregon, um reduto democrata nos Estados Unidos.

O republicano disse que usará "autoridade e força total, se necessário" para lidar com "terroristas domésticos", e direcionou o Departamento de Defesa a "fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, uma cidade devastada pela guerra".

Trump apontou que a decisão era necessária para proteger as instalações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA, que ele descreveu como "sob cerco de ataques da Antifa e outras organizações terroristas domésticas".

"Como outros prefeitos pelo país, eu não pedi - e não preciso - de intervenção federal", disse o prefeito de Portland, o democrata Keith Wilson, em uma declaração após a ameaça de Trump. Wilson disse que sua cidade protegeu a liberdade de expressão enquanto "endereçava a violência ocasional e a destruição de propriedade".

Desde o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk no dia 10 de setembro, o presidente republicano intensificou seus esforços para confrontar o que ele chama de "esquerda radical", a qual ele culpa pelos problemas de violência política do país.

Ele mobilizou a Guarda Nacional e fuzileiros navais em serviço ativo para Los Angeles em junho e também para Washington em agosto.

Protestos

A instalação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em Portland tem sido alvo de frequentes manifestações, algumas vezes levando a confrontos violentos. Alguns agentes federais ficaram feridos e vários manifestantes foram acusados de agressão.

Trump, em comentários na quinta-feira no Salão Oval, sugeriu que algum tipo de operação estava em andamento.

No início de setembro, Trump havia descrito viver em Portland como "viver no inferno" e disse que estava considerando enviar tropas federais, como recentemente ameaçou fazer para combater o crime em outras cidades, incluindo Chicago e Baltimore.

No Tennessee, Memphis tem se preparado para uma influxo de tropas da Guarda Nacional, e na sexta-feira o governador Bill Lee disse que as tropas farão parte de um aumento de recursos para combater o crime na cidade.

"Vamos sair e vamos dar uma boa lição naquelas pessoas em Portland", disse ele, descrevendo-os como "agitadores profissionais e anarquistas".

